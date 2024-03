сегодня



Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"



Forbes признал композицию JOURNEY "Don't Stop Believin'" лучшим треком всех времен и народов. По сообщениям RIAA (Recording Industry Association of America), ее слышал буквально каждый житель планеты, а сингл стал уже 18 раз платиновым.





