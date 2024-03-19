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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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*

Journey

*



19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY

6 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY

5 янв 2023 : 		 DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY

25 дек 2022 : 		 Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы

25 дек 2022 : 		 Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером

13 дек 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

18 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY
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Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"



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Forbes признал композицию JOURNEY "Don't Stop Believin'" лучшим треком всех времен и народов. По сообщениям RIAA (Recording Industry Association of America), ее слышал буквально каждый житель планеты, а сингл стал уже 18 раз платиновым.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 мар 2024
GeraldFromRivia
"ее слышал буквально каждый житель планеты" - неть, не каждый, либо я не с этой планеты.
19 мар 2024
L
LU---
ну у них и другие треки есть хорошие!
19 мар 2024
L
LU---
ну у них и другие треки есть хорошие!
19 мар 2024
Judas Kiss
Надо послушать, а то как не с этой планеты получаеться

просмотров: 72

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