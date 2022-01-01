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Journey

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|||| 17 окт 2022

Видео с текстом от JOURNEY



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"Beautiful As You Are", официальное видео с текстом от группы JOURNEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого состоялся восьмого июля.

Трек-лист:

01. Together We Run (4:49)

02. Don't Give Up On Us (5:23)

03. Still Believe In Love

04. You Got The Best Of Me (5:33)

05. Live To Love Again (5:30)

06. The Way We Used To Be (3:35)

07. Come Away With Me (4:02)

08. After Glow (5:22)

09. Let It Rain (4:40)

10. Holdin On (3:14)

11. All Day All Night (3:38)

12. Don't Go (4:58)

13. United We Stand (5:05)

14. Life Rolls On (4:57)

15. Beautiful As You Are (7:10)

JOURNEY Release Official Lyric Video For "Beautiful As You Are"




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