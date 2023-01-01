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MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY



MILEY CYRUS 21 ноября исполнила четыре композиции в рамках разогрева перед вечеринкой по случаю Дня Благодарения в Chateau Marmont, Los Angeles, California, и одним из треков была классическая тема JOURNEY "Faithfully".







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