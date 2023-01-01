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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
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Journey

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29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY

6 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY

5 янв 2023 : 		 DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY

25 дек 2022 : 		 Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы

25 дек 2022 : 		 Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером

13 дек 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

18 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

5 ноя 2022 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил ЕР

30 окт 2022 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой

17 окт 2022 : 		 Видео с текстом от JOURNEY
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MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY



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MILEY CYRUS 21 ноября исполнила четыре композиции в рамках разогрева перед вечеринкой по случаю Дня Благодарения в Chateau Marmont, Los Angeles, California, и одним из треков была классическая тема JOURNEY "Faithfully".

MILEY CYRUS Performs JOURNEY Classic Live At LA's Chateau Marmont; Video




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