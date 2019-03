11 мар 2019



Фрагмент нового DVD JOURNEY



29 марта на DVD+2CD и Blu-ray+2CD состоится выход концертного релиза JOURNEY "Journey – Live In Japan 2017: Escape + Frontiers". Видео исполнения трека "Faithfully" из этого релиза доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



DVD portion:



01. Don't Stop Believin' Intro



02. Don't Stop Believin'



03. Stone In Love



04. Who's Crying Now



05. Keep On Runnin'



06. Still They Ride



07. Escape



08. Lay It Down



09. Dead Or Alive



10. Neal Schon Guitar Solo



11. Mother, Father



12. Jonathan Cain Piano Solo



13. Open Arms



14. Separate Ways Intro



15. Separate Ways (Worlds Apart)



16. Send Her My Love



17. Chain Reaction



18. After The Fall



19. Faithfully



20. Edge Of The Blade



21. Steve Smith Drum Solo



22. Back Talk



23. Frontiers



24. Rubicon



25. La Raza del Sol



26. Lovin', Touchin', Squeezin'



2CD:



CD1: Escape



01. Don't Stop Believin' Intro



02. Don't Stop Believin'



03. Stone In Love



04. Who's Crying Now



05. Keep On Runnin'



06. Still They Ride



07. Escape



08. Lay It Down



09. Dead Or Alive



10. Neal Schon Guitar Solo



11. Mother, Father



12. Jonathan Cain Piano Solo



13. Open Arms



CD2: Frontiers



14. Separate Ways Intro



15. Separate Ways (Worlds Apart)



16. Send Her My Love



17. Chain Reaction



18. After The Fall



19. Faithfully



20. Edge Of The Blade



21. Steve Smith Drum Solo



22. Back Talk



23. Frontiers



24. Rubicon



25. La Raza del Sol



26. Lovin', Touchin', Squeezin'



















+1 -1



( 4 )





просмотров: 498