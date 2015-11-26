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Journey

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7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»

1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате
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Видео с текстом от JONATHAN CAIN



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JONATHAN CAIN, недавно выпустивший ЕР "Oh Lord Lead Us", опубликовал официальное видео с текстом на песню "Oh Lord Lead Us":

01. Oh Lord Lead Us

02. Pray To The Father

03. Worship Our Way

04. Beautiful Thunder

05. Something Greater

06. No One But You Jesus

JOURNEY's JONATHAN CAIN Shares Lyric Video For 'Beautiful Thunder' From 'Oh Lord Lead Us' EP








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