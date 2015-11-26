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Journey

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16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»
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|||| 16 фев 2022

Название нового альбома JOURNEY



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JOURNEY выпустят новую работу, получившую название "Freedom", в этом году. В нее войдут следующие композиции:

01. Together We Run (4:49)

02. Don't Give Up On Us (5:23)

03. Still Believe In Love

04. You Got The Best Of Me (5:33)

05. Live To Love Again (5:30)

06. The Way We Used To Be (3:35)

07. Come Away With Me (4:02)

08. After Glow (5:22)

09. Let It Rain (4:40)

10. Holdin On (3:14)

11. All Day All Night (3:38)

12. Don't Go (4:58)

13. United We Stand (5:05)

14. Life Rolls On (4:57)

15. Beautiful As You Are (7:10)

JOURNEY Announces New Album,



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jack of Diamonds


16 фев 2022, 23:30		ха, вернулись в 86?


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