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Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу



Новый барабанщик JOURNEY, обладатель Эмми и нескольких наград Грэмми Narada Michael Walden, продюсировавший таких звезд как Aretha Franklin, Mariah Carey, Whitney Houston и многих других, заключил контракт с Quarto Valley Records, на котором восьмого августа будет выпущен новый сольный альбом "Immortality". Первый трек из этого релиза, "We Can Live Forever", доступен для прослушивания ниже.













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