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Journey

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22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

23 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

16 фев 2019 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет весной

22 авг 2018 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Ареты Франклин

24 июл 2018 : 		 Гитарист JOURNEY посвятил песню Steve'y Perry

18 июн 2018 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 фев 2018 : 		 Клавишник JOURNEY выпускает книгу
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Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу



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Новый барабанщик JOURNEY, обладатель Эмми и нескольких наград Грэмми Narada Michael Walden, продюсировавший таких звезд как Aretha Franklin, Mariah Carey, Whitney Houston и многих других, заключил контракт с Quarto Valley Records, на котором восьмого августа будет выпущен новый сольный альбом "Immortality". Первый трек из этого релиза, "We Can Live Forever", доступен для прослушивания ниже.

New JOURNEY Drummer NARADA MICHAEL WALDEN To Release 'Immortality' Solo Album In August





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