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Journey

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10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY

6 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY

5 янв 2023 : 		 DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY

25 дек 2022 : 		 Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы

25 дек 2022 : 		 Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером

13 дек 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

18 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

5 ноя 2022 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил ЕР

30 окт 2022 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой

17 окт 2022 : 		 Видео с текстом от JOURNEY

11 окт 2022 : 		 KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY

25 сен 2022 : 		 Новые разборки в JOURNEY

28 авг 2022 : 		 Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"

27 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»
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|||| сегодня

LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео



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LZZY HALE и DAUGHTRY опубликовали видео на концертное исполнение кавер-версии хита JOURNEY "Separate Ways (Worlds Apart)".




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