TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

Проект TWO MINUTES TO LATE NIGHT, в который входят Kurt Ballou (Converge, GodCity Studio ), Stephen Brodsky (Mutoid Man, Cave In, Old Man Gloom), Marrissa Nadler (Solo artist and Droneflower with Mr. Brodsky and Emily Lee), Ian Miller (Kowloon Walled City, Puig Destroyer, Skankin' Pickle), Nick Bellamore (Dee Snyder, Toxic Holocaust, Jasta), Jordan Olds представили карантинное видео на композицию JOURNEY 1975 года "Of A Lifetime", который в оригинале был выпущен в апреле 1975 года. http://www.journeymusic.com







