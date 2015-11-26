Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 87
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 45
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 44
*Умер Кен Хенсли 38
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 34
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY



*
zoom
*
* *
Проект TWO MINUTES TO LATE NIGHT, в который входят Kurt Ballou (Converge, GodCity Studio ), Stephen Brodsky (Mutoid Man, Cave In, Old Man Gloom), Marrissa Nadler (Solo artist and Droneflower with Mr. Brodsky and Emily Lee), Ian Miller (Kowloon Walled City, Puig Destroyer, Skankin' Pickle), Nick Bellamore (Dee Snyder, Toxic Holocaust, Jasta), Jordan Olds представили карантинное видео на композицию JOURNEY 1975 года "Of A Lifetime", который в оригинале был выпущен в апреле 1975 года.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 136

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом