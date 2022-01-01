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*Почему EXODUS не стали популярными? 36
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 13
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Journey

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JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»



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В рамках недавней беседы с JONATHAN'ом CAIN'ом у него спросили, не трудно ли угодить своим религиозным фанатам, учитывая, что он в основном известен своими светскими песнями:

«Да, иногда. Христианское музыкальное сообщество иногда кажется немного лицемерным, если позволите, и они могут осуждать кого-то вроде меня и говорить: "Ну, как ты можешь быть помазанным? Ты играешь светскую музыку с JOURNEY". Ну, почему бы вам не послушать? Попробуйте. Найдутся люди, которые будут ругать меня в интернете — я постоянно их слышу — и я просто должен сказать: "Знаете, я делаю это с Богом, и мы делаем это вместе, и если этим людям это не нравится, значит, им это не нравится". Это не для всех, конечно. Я не пытаюсь благовествовать. Я просто хочу служить, если могу. Если их что-то зацепит, люди, которые слышат что-то из этой музыки, говорят: "Вау, это свежо. Это не похоже ни на кого другого". Я, типа, хороший. Я не хочу звучать как кто-то другой. Но меня чаще критиковали: "Как ты смеешь даже пытаться?". А я просто отмахиваюсь от этих обвинений и не обращаю на них никакого внимания».




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