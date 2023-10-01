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JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом



У JEFF'a SCOTT SOTO в интервью The Real Music Observer спросили, как бы он отреагировал на новое предложение из JOURNEY, приехать и выступить на концерте:



«Мгновенно. Тут же. Я очень, очень уважаю Neal'а как музыканта, как автора, как продюсера. То, что он сделал, в прямом смысле наложило отпечаток на музыку — наложило отпечаток на мою жизнь, в музыкальном плане и в плане влияния. Я смотрел на Neal, я смотрел на то, что я делал с Yngwie [Malmsteen], я смотрел на талант и на то, какими талантами они обладают, и это, на мой взгляд, более интересно, чем личностные аспекты или различия в личности.



Меня не волнует, чем вы отличаетесь от меня, мне важнее то, что нас объединяет в плане общения и в музыкальном плане — джемы и веселое времяпрепровождение. Музыка — это радость, улыбка и удовольствие. Я бы сделал это сразу, потому что знаю, что получу все это от Neal'a!»







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