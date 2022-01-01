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Journey

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Новые разборки в JOURNEY



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Гитарист JOURNEY Neal Schon прокомментировал судебный иск, поданный бывшим вокалистом группы, Steve'ом Perry, против Schon'а и клавишника Jonathan'а Cain'a по поводу использования товарных знаков на 20 самых известных песен группы.

Schon и Cain посредством своей компании Freedom JN LLC владеют зарегистрированными товарными знаками на многие хиты JOURNEY, что позволяет использовать названия на футболках, толстовках и другой одежде, облегчая группе подачу иска против тех, кто продает эти товары. Бюро по патентам и товарным знакам США выдало регистрации в период с февраля по май.

В своем заявлении Perry утверждает, что трио заключило соглашение, которое требовало полного согласия на любое деловое решение, связанное с торговыми знаками, и что он не давал разрешения на такое согласие. Он также обвиняет Schon'a и Cain'a в «обмане Бюро по товарным знакам» путём предоставления, как он утверждает, недостоверной информации о товарном знаке.

В петиции Perry отмечается:

«Ни один из партнёров не может разрешать, одобрять или не разрешать любое использование или эксплуатацию, или предоставлять, или лицензировать любые права на композиции группы, полностью или частично, (включая, без ограничения, их названия) в связи с любым продуктом или иным способом, без предварительного письменного, единодушного согласия всех партнёров».

После того, как 20 сентября несколько изданий сообщили о судебном иске Perry, Schon опубликовал в социальной сети следующее сообщение:

«Это полная чушь. Вот как всё было на самом деле, друзья.

Jon Cain ни с того ни с сего созывает собрание совета директоров, затем, до того как я узнал об этом собрании, Jonathan пришёл ко мне и сказал, что ему не нравится то, что они (Ross [Valory, тогдашний басист JOURNEY], [Steve] Smith [тогдашний барабанщик JOURNEY], Perry и Herbie [Herbert, бывший менеджер JOURNEY]) планируют. На той встрече Steve Ross Smith и Herbie вывели из совета директоров меня и Cain'a, а Steve и все остальные проголосовали за то, чтобы Ross занял моё место, а Smith — место Jons'а.

Они все знали, что в это время я в течение многих лет расследовал деятельность по нашим торговым знакам, пытаясь докопаться до сути коррупции, поскольку мы обнаружили (моя жена и я), что кроме нашей музыки ничего никогда не было зарегистрировано в качестве торгового знака. Они все пошли на хищение, и это не сработало. Всё очень просто.

Моя жена Мишель Шон нашла легитимного адвоката по торговым знакам, который не был связан с коррумпированными музыкальными кругами, и мы добились успеха, чтобы защитить всё, что мы создали. Нас обворовывали с самого начала, пока я всё не прикрыл.

Вопрос в том, почему никто другой (адвокат Steve'а, который в своё время был нашим адвокатом, а также индивидуальные адвокаты и бухгалтеры группы) и другие так называемые адвокаты по торговым знакам не помогли нам сделать это? Это было гигантское коррумпированное кольцо людей, которых либо менеджмент, либо бухгалтеры наняли работать на нас, наживаясь на всех наших товарах до сегодняшнего дня.

В этот момент я решил перейти к названиям всех альбомов и песен. По мере продвижения мы узнавали, что права на сочинение и воспроизведение песен не имеют НИЧЕГО общего с торговыми знаками.

Вы ещё не всё слышали об этом, друзья. Мы собираемся раскрыть всю подноготную.

Neal Schon, гитарист JOURNEY — Основатель — Менеджер».




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