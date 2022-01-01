Новые разборки в JOURNEY

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США
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Видео с выступления JOURNEY
26 июл 2021 :
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JONATHAN CAIN выпустил новый сингл
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Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус
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Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY
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Вокалист JOURNEY выпустил сингл
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Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу
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Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате
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6 авг 2020 :
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Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу
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Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин
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12 мар 2020 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
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Клавишник JOURNEY выпускает книгу
10 дек 2017 :
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Гитарист JOURNEY выпустил ЕР
1 май 2017 :
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Профессиональное видео с выступления JOURNEY
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STEVE PERRY присоединился к JOURNEY
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STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы
2 ноя 2016 :
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Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»
4 сен 2016 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
20 июл 2016 :
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Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью
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Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады
12 май 2016 :
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Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 апр 2016 :
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Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"
15 дек 2015 :
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Вокалист JOURNEY нашел лейбл
14 дек 2015 :
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STEVE PERRY завершает работу над альбом
25 ноя 2015 :
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STEVE SMITH вернулся в JOURNEY
3 ноя 2015 :
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Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"
14 окт 2015 :
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Барабанщик JOURNEY признал вину
30 июл 2015 :
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NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»
5 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста
1 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY обвинен в изнасиловании
23 июн 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
19 июн 2015 :
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JOURNEY нашли временного барабанщика
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Новый альбом гитариста JOURNEY доступен для прослушивания
17 июн 2015 :
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Арестован барабанщик JOURNEY
1 май 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
30 апр 2015 :
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Гитарист JOURNEY выпустит новый альбом
8 янв 2015 :
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JOURNEY дадут серию шоу в Лас-Вегасе
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Кавер-версия JOURNEY от CAMILLE & KENNERLY
30 май 2014 :
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ARNEL PINEDA сказал, что STEVE PERRY «может вернуться» в JOURNEY
20 май 2014 :
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EPK от гитариста JOURNEY
30 апр 2014 :
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Видео с текстом от гитариста JOURNEY
21 апр 2014 :
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Вокалист JOURNEY планирует выпуск альбома
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9 апр 2014 :
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Видео гитариста JOURNEY
19 мар 2014 :
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Новый альбом гитариста JOURNEY выйдет в мае
10 фев 2014 :
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Вокалист JOURNEY отрицает слухи о своём уходе
7 фев 2014 :
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JOURNEY не собираются работать со STEVE'ом PERRY
16 ноя 2013 :
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JOURNEY пожертвовали $350,000 на помощь пострадавшим от урагана
11 июн 2013 :
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У бывшего фронтмена JOURNEY STEVE'a PERRY был обнаружен рак
11 мар 2013 :
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JOURNEY, возможно, больше не будут записывать новых альбомов
19 янв 2013 :
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'Eclipse' JOURNEY выйдет на виниле
23 окт 2012 :
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Новое видео гитариста JOURNEY
16 окт 2012 :
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Гитарист JOURNEY сделал предложение своей подруге на сцене
14 авг 2012 :
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Гитарист JOURNEY выпустит альбом в октябре
14 фев 2012 :
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Новое видео JOURNEY
27 янв 2012 :
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Барабанщик JOURNEY арестован по подозрению в избиении своей подруги
5 янв 2012 :
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Бывший вокалист JOURNEY планирует запись
12 ноя 2011 :
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JOURNEY получили награду 'Legend Of Live' на Billboard Touring Awards
1 ноя 2011 :
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STEVE PERRY: воссоединение с JOURNEY нежелательно
10 окт 2011 :
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Новый сборник JOURNEY
25 авг 2011 :
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NEAL SCHON сказал, что JOURNEY в новом альбоме обратились к старым стилям
23 июл 2011 :
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Новое видео JOURNEY
26 апр 2011 :
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EPK от JOURNEY
5 апр 2011 :
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Новая песня JOURNEY
28 мар 2011 :
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Семпл новой песни JOURNEY
22 мар 2011 :
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Трек-лист нового альбома JOURNEY
8 мар 2011 :
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Обложка нового альбома JOURNEY
5 мар 2011 :
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JOURNEY исполнили 5 новых песен на концерте
1 мар 2011 :
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STEVE PERRY приготовил 50 песен для сольного альбома
14 фев 2011 :
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Новая книга о JOURNEY выйдет в мае
12 ноя 2010 :
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STEVE PERRY хочет вернуться в JOURNEY
7 окт 2009 :
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JOURNEY посетили шоу Опры
28 сен 2009 :
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Новый DVD JOURNEY
24 сен 2008 :
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Новый вокалист JOURNEY : «Это фантастическая работа, но в тоже время проклятие»
16 мар 2008 :
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Детали нового альбома JOURNEY
18 июн 2007 :
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Jeff Scott Soto покинул состав JOURNEY
29 дек 2006 :
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JEFF SCOTT SOTO официально стал вокалистом JOURNEY
9 июл 2006 :
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Jeff Scott Soto временно заменит вокалиста JOURNEY
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Новые разборки в JOURNEY
Гитарист JOURNEY Neal Schon прокомментировал судебный иск, поданный бывшим вокалистом группы, Steve'ом Perry, против Schon'а и клавишника Jonathan'а Cain'a по поводу использования товарных знаков на 20 самых известных песен группы.
Schon и Cain посредством своей компании Freedom JN LLC владеют зарегистрированными товарными знаками на многие хиты JOURNEY, что позволяет использовать названия на футболках, толстовках и другой одежде, облегчая группе подачу иска против тех, кто продает эти товары. Бюро по патентам и товарным знакам США выдало регистрации в период с февраля по май.
В своем заявлении Perry утверждает, что трио заключило соглашение, которое требовало полного согласия на любое деловое решение, связанное с торговыми знаками, и что он не давал разрешения на такое согласие. Он также обвиняет Schon'a и Cain'a в «обмане Бюро по товарным знакам» путём предоставления, как он утверждает, недостоверной информации о товарном знаке.
В петиции Perry отмечается:
«Ни один из партнёров не может разрешать, одобрять или не разрешать любое использование или эксплуатацию, или предоставлять, или лицензировать любые права на композиции группы, полностью или частично, (включая, без ограничения, их названия) в связи с любым продуктом или иным способом, без предварительного письменного, единодушного согласия всех партнёров».
После того, как 20 сентября несколько изданий сообщили о судебном иске Perry, Schon опубликовал в социальной сети следующее сообщение:
«Это полная чушь. Вот как всё было на самом деле, друзья.
Jon Cain ни с того ни с сего созывает собрание совета директоров, затем, до того как я узнал об этом собрании, Jonathan пришёл ко мне и сказал, что ему не нравится то, что они (Ross [Valory, тогдашний басист JOURNEY], [Steve] Smith [тогдашний барабанщик JOURNEY], Perry и Herbie [Herbert, бывший менеджер JOURNEY]) планируют. На той встрече Steve Ross Smith и Herbie вывели из совета директоров меня и Cain'a, а Steve и все остальные проголосовали за то, чтобы Ross занял моё место, а Smith — место Jons'а.
Они все знали, что в это время я в течение многих лет расследовал деятельность по нашим торговым знакам, пытаясь докопаться до сути коррупции, поскольку мы обнаружили (моя жена и я), что кроме нашей музыки ничего никогда не было зарегистрировано в качестве торгового знака. Они все пошли на хищение, и это не сработало. Всё очень просто.
Моя жена Мишель Шон нашла легитимного адвоката по торговым знакам, который не был связан с коррумпированными музыкальными кругами, и мы добились успеха, чтобы защитить всё, что мы создали. Нас обворовывали с самого начала, пока я всё не прикрыл.
Вопрос в том, почему никто другой (адвокат Steve'а, который в своё время был нашим адвокатом, а также индивидуальные адвокаты и бухгалтеры группы) и другие так называемые адвокаты по торговым знакам не помогли нам сделать это? Это было гигантское коррумпированное кольцо людей, которых либо менеджмент, либо бухгалтеры наняли работать на нас, наживаясь на всех наших товарах до сегодняшнего дня.
В этот момент я решил перейти к названиям всех альбомов и песен. По мере продвижения мы узнавали, что права на сочинение и воспроизведение песен не имеют НИЧЕГО общего с торговыми знаками.
Вы ещё не всё слышали об этом, друзья. Мы собираемся раскрыть всю подноготную.
Neal Schon, гитарист JOURNEY — Основатель — Менеджер».
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