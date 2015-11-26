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JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY »



JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему произошёл разрыв с JOURNEY:



«Проблема в том, что я не знаю. Вот в чём проблема. Если бы я знал, в чём проблема, если бы я знал причину, по которой меня уволили, тогда, по крайней мере, я мог бы смириться с этим; я мог бы найти способ обсудить это или поговорить об этом. Но по юридическим нормам я не должен был говорить об этом, потому что когда мы наконец... Дошло до того, что нам пришлось рассматривать проблему с юридической стороны. Но чтобы уйти от юридического аспекта, я подписал документ, что не буду рассказывать ничего негативного, ничего плохого о них. И я не хочу говорить о них плохо; я не хочу говорить ни о чём плохом. Но если бы я знал причину... И это не значит ничего плохого — я не говорю ничего плохого о них; я просто говорю вам правду. Моя правда в том, что если бы мне сказали, почему меня уволили, если бы мне сказали: "У тебя отстойный голос", если бы мне сказали, что я убил собаку одного из ребят, если бы я разозлил кого-то из их семьи, если бы мне сказали причину моего увольнения, я бы смог с этим примириться. Но по сей день, 14 лет спустя — что бы это ни было — я не знаю. У меня нет ответов. Мне так и не объяснили причину. Единственное, что мне сказали, это то, что они передумали. В этом не было никакого смысла. Если у тебя изменилось мнение, позвони мне, мы можем попрощаться, попытаться договориться, обняться и сказать: "Эй, надеюсь, я смогу достать пару билетов на шоу с новым певцом". И всё в таком духе. Вы можете расстаться друзьями. Я пришёл как друг; я хочу уйти как друг.



По сей день я говорю это в каждом интервью, когда рассказываю о JOURNEY, если они хотят быть друзьями, если они хотят... У меня нет оливковой ветви, но есть такое выражение: если ты протягиваешь оливковую ветвь и кто-то принимает её, тогда вы снова можете стать одним целым. Я протягиваю эту оливковую ветвь, и я счастлив быть с ними в дружеских отношениях. Мне 55. Я не хочу покидать планету Земля с какими бы то ни было врагами. Я не хочу, чтобы кто-то меня ненавидел. Я не хочу уходить с какими-либо спорами. Я хочу уйти с миром в сердце со всеми. И это касается JOURNEY. В том числе и Yngwie. Это касается всех, с кем у меня были проблемы или неприятности. Поэтому, что касается меня, я бы хотел иметь возможность однажды сесть с Neal'ом, обняться, поговорить и снова стать друзьями. Я ничего от них не хочу. Я не хочу быть с ним в другой группе. Я не хочу снова выступать с SOUL SIRKUS. Я просто хочу мира — я хочу мира, любви и гармонии, чтобы, когда я умру, я мог спокойно отдыхать, зная, что всё было сделано правильно. Это всё, что меня волнует».







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