JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»
JEFF SCOTT SOTO в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему произошёл разрыв с JOURNEY:
«Проблема в том, что я не знаю. Вот в чём проблема. Если бы я знал, в чём проблема, если бы я знал причину, по которой меня уволили, тогда, по крайней мере, я мог бы смириться с этим; я мог бы найти способ обсудить это или поговорить об этом. Но по юридическим нормам я не должен был говорить об этом, потому что когда мы наконец... Дошло до того, что нам пришлось рассматривать проблему с юридической стороны. Но чтобы уйти от юридического аспекта, я подписал документ, что не буду рассказывать ничего негативного, ничего плохого о них. И я не хочу говорить о них плохо; я не хочу говорить ни о чём плохом. Но если бы я знал причину... И это не значит ничего плохого — я не говорю ничего плохого о них; я просто говорю вам правду. Моя правда в том, что если бы мне сказали, почему меня уволили, если бы мне сказали: "У тебя отстойный голос", если бы мне сказали, что я убил собаку одного из ребят, если бы я разозлил кого-то из их семьи, если бы мне сказали причину моего увольнения, я бы смог с этим примириться. Но по сей день, 14 лет спустя — что бы это ни было — я не знаю. У меня нет ответов. Мне так и не объяснили причину. Единственное, что мне сказали, это то, что они передумали. В этом не было никакого смысла. Если у тебя изменилось мнение, позвони мне, мы можем попрощаться, попытаться договориться, обняться и сказать: "Эй, надеюсь, я смогу достать пару билетов на шоу с новым певцом". И всё в таком духе. Вы можете расстаться друзьями. Я пришёл как друг; я хочу уйти как друг.
По сей день я говорю это в каждом интервью, когда рассказываю о JOURNEY, если они хотят быть друзьями, если они хотят... У меня нет оливковой ветви, но есть такое выражение: если ты протягиваешь оливковую ветвь и кто-то принимает её, тогда вы снова можете стать одним целым. Я протягиваю эту оливковую ветвь, и я счастлив быть с ними в дружеских отношениях. Мне 55. Я не хочу покидать планету Земля с какими бы то ни было врагами. Я не хочу, чтобы кто-то меня ненавидел. Я не хочу уходить с какими-либо спорами. Я хочу уйти с миром в сердце со всеми. И это касается JOURNEY. В том числе и Yngwie. Это касается всех, с кем у меня были проблемы или неприятности. Поэтому, что касается меня, я бы хотел иметь возможность однажды сесть с Neal'ом, обняться, поговорить и снова стать друзьями. Я ничего от них не хочу. Я не хочу быть с ним в другой группе. Я не хочу снова выступать с SOUL SIRKUS. Я просто хочу мира — я хочу мира, любви и гармонии, чтобы, когда я умру, я мог спокойно отдыхать, зная, что всё было сделано правильно. Это всё, что меня волнует».
AlexTronenko
It was unfortunate but Steve Augeri’s voice gave out. We were in the middle of Def Leppard tour so I was working with Jeff on side project and suggested he come in and help Finnish the tour. It went well but all were not sold on him being the lead singer after writing a tune and listening. Both Jon and I agreed it didn’t sound right- or better put what we wanted. I hope this satisfies this on going drama. It didn’t work out.
AlexTronenko
This is all boring and overly redundant whining of 14 years ago. PR stunt at best. Zzzzzz Jeff tried to sue us after we let him go and playing with us live for only 1 tour. This did not sit well with myself and could easily see personality clashes way too early. Good night".
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).