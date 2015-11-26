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Journey

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14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

23 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

16 фев 2019 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет весной

22 авг 2018 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Ареты Франклин

24 июл 2018 : 		 Гитарист JOURNEY посвятил песню Steve'y Perry

18 июн 2018 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 фев 2018 : 		 Клавишник JOURNEY выпускает книгу

10 дек 2017 : 		 Гитарист JOURNEY выпустил ЕР

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления JOURNEY

9 апр 2017 : 		 STEVE PERRY присоединился к JOURNEY

4 апр 2017 : 		 STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы

2 ноя 2016 : 		 Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»

4 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

20 июл 2016 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью

14 июл 2016 : 		 Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады

12 май 2016 : 		 Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2016 : 		 Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"

15 дек 2015 : 		 Вокалист JOURNEY нашел лейбл

14 дек 2015 : 		 STEVE PERRY завершает работу над альбом

25 ноя 2015 : 		 STEVE SMITH вернулся в JOURNEY

3 ноя 2015 : 		 Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"

14 окт 2015 : 		 Барабанщик JOURNEY признал вину

30 июл 2015 : 		 NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»

5 июл 2015 : 		 Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста
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JONATHAN CAIN выпускает сингл



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22 марта JONATHAN CAIN выпустит сингл "More Like Jesus", который взят из выходящего 3 мая нового сольного альбома. Видео с текстом на эту композицию доступно ниже.



JOURNEY






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