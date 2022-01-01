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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Journey

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11 окт 2022 : 		 KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY

25 сен 2022 : 		 Новые разборки в JOURNEY

28 авг 2022 : 		 Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"

27 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»

13 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»

27 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

14 июл 2022 : 		 Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа

6 июл 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

5 июл 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»

7 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

2 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY
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KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY



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KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY для исполнения композиции группы "Wheel In The Sky" и песни METALLICA "Enter Sandman".

Had a great time with Kirk Hammett of @Metallica last night at 2nd Sold Out @JourneyOfficial show in Hawaii Neal blaisdell Center Honolulu I put together a jam today for Wheel w/ Enter Sandman рџ¤™рџЏЅ@erikkabik pic pic.twitter.com/BaDqwe1Pag






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