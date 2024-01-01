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Journey

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Видео полного выступления JOURNEY



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Видео полного выступления JOURNEY, которое состоялось 18 февраля на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, доступно для просмотра ниже:

01. Only The Young
02. Guitar Solo
03. Stone In Love
04. Don't Stop Believin'
05. Lights
06. Send Her My Love
07. Who's Crying Now
08. Escape
09. Mother, Father (Deen Castronovo on vocals)
10. Let It Rain
11. Lovin', Touchin', Squeezin'
12. Piano Solo
13. Open Arms
14. Faithfully
15. Girl Can't Help It (Jason Derlatka on vocals)
16. Guitar Solo
17. Wheel In The Sky
18. Separate Ways (Worlds Apart)
19. Be Good To Yourself
20. Any Way You Want It






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