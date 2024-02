сегодня



Видео полного выступления JOURNEY



Видео полного выступления JOURNEY, которое состоялось 18 февраля на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, доступно для просмотра ниже:



01. Only The Young

02. Guitar Solo

03. Stone In Love

04. Don't Stop Believin'

05. Lights

06. Send Her My Love

07. Who's Crying Now

08. Escape

09. Mother, Father (Deen Castronovo on vocals)

10. Let It Rain

11. Lovin', Touchin', Squeezin'

12. Piano Solo

13. Open Arms

14. Faithfully

15. Girl Can't Help It (Jason Derlatka on vocals)

16. Guitar Solo

17. Wheel In The Sky

18. Separate Ways (Worlds Apart)

19. Be Good To Yourself

20. Any Way You Want It











просмотров: 165