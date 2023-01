6 янв 2023



NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY



NEAL SCHON через день после объявления о том, что в юбилейных концертах JOURNEY может принять участие Gregg Rolie, который может заменить Jonathan'a Cain'a, написал:



«На данный момент никому не следует диктовать мне, что я могу и чего не могу делать в отношении JOURNEY. Я не был и не буду исполнять приказы — никогда не был и никогда не буду. Это моя группа, и я буду управлять ею, как положено, и вносить нужные изменения по мере необходимости».



Когда один из подписчиков спросил его, кто пытается "диктовать", тот ответил:



«Догадайся сам».









