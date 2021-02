сегодня



Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY



Вокалист JOURNEY Arnel Pineda опубликовал собственное прочтение композиции "You Belong To Me", в оригинале записанной Jason'ом Wade'ом, основным автором группы LIFEHOUSE.













+0 -0



просмотров: 171