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Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате



Вокалист группы JOURNEY Arnel Pineda ответил критикам после ареста его младшего брата за предполагаемую незаконную торговлю наркотиками в Кесон-Сити, к северо-востоку от Манилы, на Филиппинах.



Согласно «Манильскому бюллетеню», 51-летний «Руссмон» Пинеда был арестован во вторник вечером (6 октября) за хранение четырёх пакетов метамфетамина стоимостью около 136 000 филиппинских песо (около 2 087 долларов США) в ходе операции по купле-продаже. Также была арестована его компания — сторож барангая (танод), который был опознан как 30-летний Рохимар Фрильес. Этим двум лицам предъявлены обвинения в нарушении Республиканского закона 9165 или Закона об опасных наркотиках 2002 года.



«Всем хулителям, которые решили трусливо поддаться предрассудкам и недоброжелательности, удобно прячась за своими клавиатурами и экранами компьютеров, хочу сказать, что есть более полезные и интересные вещи, которые можно сделать, к примеру, иногда смотреться в зеркало. Мы знаем, что вы можете оказаться такими же несовершенными, как и я, моя семья и все остальные...



Мои настоящие друзья и сторонники, которые знают, что наша дружба безгранична во времени и пространстве, вы знаете, кем вы являетесь. Спасибо за ваши молитвы и любовь... Вы даже не представляете, как сильно вы все нас благословили, посылая добрые и утешительные слова.



Мой Бог всегда будет с вами.



Любви и мира всем...»













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