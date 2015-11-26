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Journey

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15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл

11 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

1 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

23 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

16 фев 2019 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет весной
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Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате



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Вокалист группы JOURNEY Arnel Pineda ответил критикам после ареста его младшего брата за предполагаемую незаконную торговлю наркотиками в Кесон-Сити, к северо-востоку от Манилы, на Филиппинах.

Согласно «Манильскому бюллетеню», 51-летний «Руссмон» Пинеда был арестован во вторник вечером (6 октября) за хранение четырёх пакетов метамфетамина стоимостью около 136 000 филиппинских песо (около 2 087 долларов США) в ходе операции по купле-продаже. Также была арестована его компания — сторож барангая (танод), который был опознан как 30-летний Рохимар Фрильес. Этим двум лицам предъявлены обвинения в нарушении Республиканского закона 9165 или Закона об опасных наркотиках 2002 года.

«Всем хулителям, которые решили трусливо поддаться предрассудкам и недоброжелательности, удобно прячась за своими клавиатурами и экранами компьютеров, хочу сказать, что есть более полезные и интересные вещи, которые можно сделать, к примеру, иногда смотреться в зеркало. Мы знаем, что вы можете оказаться такими же несовершенными, как и я, моя семья и все остальные...

Мои настоящие друзья и сторонники, которые знают, что наша дружба безгранична во времени и пространстве, вы знаете, кем вы являетесь. Спасибо за ваши молитвы и любовь... Вы даже не представляете, как сильно вы все нас благословили, посылая добрые и утешительные слова.

Мой Бог всегда будет с вами.

Любви и мира всем...»

JOURNEY Singer ARNEL PINEDA Fires Back At Critics Following Brother





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