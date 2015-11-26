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Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY



Вокалист JOURNEY Arnel Pineda поделился впечатлением от встречи с бывшим вокалистом группы, Steve'ом Perry:



«Он был таким милым и любезным. Я не могу поверить, как он был добр, как гостеприимен, когда он обнял меня, и я обнял его и посмотрел ему в глаза. Эту честность я почувствовал, когда он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Здорово познакомиться с тобой". А потом поблагодарил меня на сцене. Я был буквально в 18 футах от него, позади него, и он благодарил меня перед полностью распроданным залом в Barclays за то, что я неустанно и неутомимо исполнял [классические песни JOURNEY] на протяжении последних 10 лет. Это был один из самых приятных моментов моей жизни!



Это как 35-летнее ожидание, и когда всё случилось, то было просто как: "О, Боже". Я буквально оторопел и на несколько секунд потерял дар речи».













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