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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
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Journey

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NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»



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Гитарист JOURNEY Neal Schon ответил на вопрос о том, как он продолжает сотрудничество с Jonathan'ом Cain'ом, несмотря на разницу в политических взглядах:

«Ответ на этот вопрос — оставить всё как есть. Я имею в виду, честно. Я думаю, что каждый имеет право на своё мнение или на то, что он считает правильным для себя. Никто из нас никогда не соглашается — не только Jon, но и многие другие люди, которых я знаю. Поэтому я держу свои политические взгляды при себе.

Я ясно дал понять, даже много лет назад, что не поддерживаю смешение политики с музыкой или смешение музыки с религией. Я думаю, что музыка для всех — для любой религии, будь вы демократ, республиканец, неважно. Это музыка — она для всего мира. Так что вы должны оставить это в покое. Свои взгляды и свои воззрения. А я ничего не делаю, только пишу музыку с Jon'ом. Вот и всё».




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