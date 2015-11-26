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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 84
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
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Journey

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1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими

6 мар 2020 : 		 Участники JOURNEY подали иск против коллег

6 дек 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

6 ноя 2019 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил новую песню

29 авг 2019 : 		 Видео с текстом от клавишника JOURNEY

19 авг 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY

8 апр 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпустит альбом весной

28 мар 2019 : 		 Фрагмент нового DVD JOURNEY

14 мар 2019 : 		 JONATHAN CAIN выпускает сингл
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Вокалист JOURNEY выпустил сингл



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Вокалист JOURNEY Arnel Pineda выпустил рождественский сингл "This Christmas - A Beacon Of Hope", который доступен для прослушивания ниже.

JOURNEY Singer ARNEL PINEDA Releases





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