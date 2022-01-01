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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
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Journey

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Видео полного выступления JOURNEY



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Видео полного выступления JOURNEY, которое состоялось 23 февраля в Wells Fargo Center, Pittsburgh, PA, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Only the Young"
"Stone in Love"
"Don't Stop Believin'"
"Faithfully"
"I'll Be Alright Without You" (Derlatka on lead vocals)
"Ask the Lonely"
"Who's Crying Now"
"Mother, Father" (Castronovo on lead vocals)
"Separate Ways (Worlds Apart)"
"Lights"
"The Way We Used to Be"§
"Lovin', Touchin', Squeezin'"
"Wheel in the Sky"
"Open Arms"
"Girl Can't Help It" (Derlatka on lead vocals)
"Send Her My Love"
"Be Good to Yourself"
"When You Love a Woman"
"Any Way You Want It"

JOURNEY - Single-Cam Video Of Entire Freedom 2022 Pittsburgh Show Streaming




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