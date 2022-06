сегодня



Новое видео JOURNEY



"Don't Give Up On Us", новое видео группы JOURNEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на восьмое июля.



Трек-лист:



01. Together We Run (4:49)



02. Don't Give Up On Us (5:23)



03. Still Believe In Love



04. You Got The Best Of Me (5:33)



05. Live To Love Again (5:30)



06. The Way We Used To Be (3:35)



07. Come Away With Me (4:02)



08. After Glow (5:22)



09. Let It Rain (4:40)



10. Holdin On (3:14)



11. All Day All Night (3:38)



12. Don't Go (4:58)



13. United We Stand (5:05)



14. Life Rolls On (4:57)



15. Beautiful As You Are (7:10)







