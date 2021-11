1 ноя 2021



JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР



JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР "Oh Lord Lead Us", включающий шесть новых треков:



01. Oh Lord Lead Us



02. Pray To The Father



03. Worship Our Way



04. Beautiful Thunder



05. Something Greater



06. No One But You Jesus













