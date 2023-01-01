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Journey

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Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе



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Steve Augeri, бывший вокалист JOURNEY с 1998 по 2006 годы, ответил на вопрос, что он думает о недавней перепалке Neal'a Schon'a и Jonathan'a Cain'a об участии в туре Gregg'a Rolie:

«Послушайте, если бы вы спросили меня о них, или если бы вы спросили меня о моём соседе, и если бы их брак был в некотором роде нестабильным, то это одно и то же. Это не моё дело — это меня не касается. Однако это отношения, которые длятся уже 50 лет, и это экстраординарно — просто достичь такого рубежа. И если у вас нет трещин в фундаменте, я не знаю, — вы должны ходить по воде. Никто не ходит по воде. Они были вместе столько времени. Есть хороший шанс, что они могли бы... Я уверен, что они могли бы наладить отношения, только в последнее время они были немного неустойчивыми, как никогда.

Это всё, что я могу сказать. Это их проблема, которую они должны решить. И я надеюсь, что они это сделают — ради группы, а также ради фанатов, потому что вы не можете не думать, что это влияет и на них».

Также был затронут тот факт, что нынешний вокалист JOURNEY Arnel Pineda недавно опубликовал серию загадочных твитов, из которых следовало, что он недоволен тем, как идут дела в группе. На вопрос, думает ли он, что JOURNEY попросят его вернуться в группу, и примет ли он приглашение, Steve ответил следующее:

«Я бы, наверное, сказал "нет" и "нет". И я скажу вам почему. Если бы они попросили меня о возвращении, для начала... Слушайте, у меня был своя полоса славы, и я считаю, что это было прекрасно. А вот Arnel делает это, наверное, раза в два дольше, чем я, и справляется просто великолепно.

Я полагаю, что им нужно наладить отношения с нынешней командой, я считаю, что всё так и есть. Потому что если бы я присоединился к какой-либо фракции... Потому что, к сожалению, сейчас кажется, что есть два лагеря... Я люблю этих ребят — если это можно назвать "любовью" — и уважаю их одинаково по разным причинам, потому что они дали мне самый большой шанс, который только может быть... самый большой шанс, который только может выпасть с жизни. И я бы не хотел отвернуться от одного или другого, так что, наверное, так будет лучше... И я доволен тем, чем занимаюсь. Они пашут по пять дней в неделю, а я физически не могу такого себе позволить. Да, это было бы здорово, но я был бы в ступоре: "Будет ли мой голос работать после третьего шоу на третий день?" И если честно, то это вовсе не то место, где я хотел бы оказаться».




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