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NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»



NEAL SCHON в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как ему работается с Arnel'ом Pineda'ой:



«Arnel — настоящая жемчужина. Сейчас он ещё более потрясающий, чем тогда, когда я впервые встретил его в Маниле 15 лет назад, когда он был бездомным и находился в тяжёлом положении. Я искал нового певца для JOURNEY и выбрал YouTube, чтобы просмотреть информацию по всему миру. Когда я услышал его голос, я понял, что он именно ТОТ — и больше я ни о ком не думал. Он поразил меня в самое сердце. Я сказал: "Это тот самый голос. Он — тот самый голос. Я знаю, что он справится". И поэтому я остался при своём мнении, несмотря на сопротивление многих, — и внутри группы, и со стороны менеджмента. Они все считали меня сумасшедшим. Я сказал: "Я знаю, что я прав. Так привезите его к нам". И он приехал. И он доказал, что я снова был прав.



На концерте, который мы давали на днях, он звучал феноменально на протяжении всего шоу. Мы наконец-то разобрались с его наушниками; теперь у нас отличный звукорежиссёр. Каждый вечер всё звучит как на пластинке. И Arnel звучит феноменально каждый раз, вечер за вечером. Он очень доволен новым направлением, в котором мы направились, оно даёт ему возможность показать, насколько творческим он может быть, не подражая при этом другим нашим альбомам, что является требованием для любого певца, который приходит в JOURNEY. Либо так, либо ты забрасываешь все свои хиты, которые у тебя когда-либо были. И что дальше, снова начинать с нуля? Это бессмысленно.



Когда я нашёл Arnel'a, я понял, что нашёл настоящего хамелеона, подобного которому я никогда не слышал. Он удивительный. Я люблю его. Он настоящий боец!»







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