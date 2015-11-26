23 авг 2021



Видео с выступления JOURNEY



Видео с выступления JOURNEY, которое состоялось в рамках "We Love NYC: The Homecoming Concert", доступно для просмотра ниже. Примерно 80% билетов распространяли бесплатно, у всех зрителей начиная с 12-летнего возраста требовали предоставить тест о вакцинации, а у тех, кто не может ее сделать — отрицательный тест.







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