20 июн 2020



JOURNEY выпустят сингл летом



Гитарист JOURNEY Neal Schon в рамках визита в программу "Trunk Nation" сообщил, что у группы есть пять новых песен и к одной из них буквально на днях Arnel записал партию вокала, сейчас трек проходит сведение и в июле группа представит эту песню публике.



















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