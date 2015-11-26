JOURNEY выпустят сингл летом

1 май 2017 :
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Профессиональное видео с выступления JOURNEY
9 апр 2017 :
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STEVE PERRY присоединился к JOURNEY
4 апр 2017 :
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STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы
2 ноя 2016 :
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Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»
4 сен 2016 :
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Фрагмент нового DVD JOURNEY
20 июл 2016 :
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Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью
14 июл 2016 :
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Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады
12 май 2016 :
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Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 апр 2016 :
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Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"
15 дек 2015 :
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Вокалист JOURNEY нашел лейбл
14 дек 2015 :
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STEVE PERRY завершает работу над альбом
25 ноя 2015 :
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STEVE SMITH вернулся в JOURNEY
3 ноя 2015 :
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Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"
14 окт 2015 :
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Барабанщик JOURNEY признал вину
30 июл 2015 :
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NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»
5 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста
1 июл 2015 :
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Барабанщик JOURNEY обвинен в изнасиловании
23 июн 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
19 июн 2015 :
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JOURNEY нашли временного барабанщика
18 июн 2015 :
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Новый альбом гитариста JOURNEY доступен для прослушивания
17 июн 2015 :
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Арестован барабанщик JOURNEY
1 май 2015 :
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Видео с выступления JOURNEY
30 апр 2015 :
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Гитарист JOURNEY выпустит новый альбом
8 янв 2015 :
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JOURNEY дадут серию шоу в Лас-Вегасе
28 окт 2014 :
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Кавер-версия JOURNEY от CAMILLE & KENNERLY
30 май 2014 :
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ARNEL PINEDA сказал, что STEVE PERRY «может вернуться» в JOURNEY
20 май 2014 :
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EPK от гитариста JOURNEY
30 апр 2014 :
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Видео с текстом от гитариста JOURNEY
21 апр 2014 :
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Вокалист JOURNEY планирует выпуск альбома
18 апр 2014 :
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Видео гитариста JOURNEY
9 апр 2014 :
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Видео гитариста JOURNEY
19 мар 2014 :
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Новый альбом гитариста JOURNEY выйдет в мае
10 фев 2014 :
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Вокалист JOURNEY отрицает слухи о своём уходе
7 фев 2014 :
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JOURNEY не собираются работать со STEVE'ом PERRY
16 ноя 2013 :
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JOURNEY пожертвовали $350,000 на помощь пострадавшим от урагана
11 июн 2013 :
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У бывшего фронтмена JOURNEY STEVE'a PERRY был обнаружен рак
11 мар 2013 :
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JOURNEY, возможно, больше не будут записывать новых альбомов
19 янв 2013 :
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'Eclipse' JOURNEY выйдет на виниле
23 окт 2012 :
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Новое видео гитариста JOURNEY
16 окт 2012 :
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Гитарист JOURNEY сделал предложение своей подруге на сцене
14 авг 2012 :
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Гитарист JOURNEY выпустит альбом в октябре
14 фев 2012 :
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Новое видео JOURNEY
27 янв 2012 :
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Барабанщик JOURNEY арестован по подозрению в избиении своей подруги
5 янв 2012 :
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Бывший вокалист JOURNEY планирует запись
12 ноя 2011 :
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JOURNEY получили награду 'Legend Of Live' на Billboard Touring Awards
1 ноя 2011 :
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STEVE PERRY: воссоединение с JOURNEY нежелательно
10 окт 2011 :
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Новый сборник JOURNEY
25 авг 2011 :
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NEAL SCHON сказал, что JOURNEY в новом альбоме обратились к старым стилям
23 июл 2011 :
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Новое видео JOURNEY
26 апр 2011 :
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EPK от JOURNEY
5 апр 2011 :
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Новая песня JOURNEY
28 мар 2011 :
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Семпл новой песни JOURNEY
22 мар 2011 :
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Трек-лист нового альбома JOURNEY
8 мар 2011 :
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Обложка нового альбома JOURNEY
5 мар 2011 :
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JOURNEY исполнили 5 новых песен на концерте
1 мар 2011 :
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STEVE PERRY приготовил 50 песен для сольного альбома
14 фев 2011 :
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Новая книга о JOURNEY выйдет в мае
12 ноя 2010 :
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STEVE PERRY хочет вернуться в JOURNEY
7 окт 2009 :
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JOURNEY посетили шоу Опры
28 сен 2009 :
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Новый DVD JOURNEY
24 сен 2008 :
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Новый вокалист JOURNEY : «Это фантастическая работа, но в тоже время проклятие»
16 мар 2008 :
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Детали нового альбома JOURNEY
18 июн 2007 :
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Jeff Scott Soto покинул состав JOURNEY
29 дек 2006 :
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JEFF SCOTT SOTO официально стал вокалистом JOURNEY
9 июл 2006 :
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Jeff Scott Soto временно заменит вокалиста JOURNEY
Alex ASP
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