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Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой



Гитарист JOURNEY Neal Schon выпустит долгожданную сольную работу, получившую название "Universe", уже в декабре. Он представил обложку в Твиттере и написал, что пластинку стоит ждать уже в декабре. В отдельном твите он сказал, что в пластинку войдут кавер-версии и оригинальные темы, написанные Jimi /Prince / John McLaughlin / Stevie Wonder / Beatles / Journey.







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