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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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*

Journey

*



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|||| 25 дек 2022

Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы



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Клавишник JOURNEY Jonathan Cain ответил своему коллеге по группе, Neal'y Schon'y после того, как гитарист JOURNEY назвал его «лицемером» за исполнение хитовой песни группы 1981 года "Don't Stop Believin'" в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Cain опубликовал следующее заявление:

«Neal'y Schon'y следует посмотреть в зеркало, когда он обвиняет меня в нанесении вреда бренду JOURNEY. Я наблюдал за тем, как он наносит ущерб нашему бренду в течение многих лет, и являюсь жертвой странного поведения его и его жены. Neal дважды подавал в суд на Live Nation, оба раза проиграл и нанёс ущерб нашей способности когда-либо работать с ними снова. Neal возмутительным образом пытался отобрать торговые марки у Steve'a Perry; Neal и его жена постоянно оскорбляют профессионализм многочисленных бухгалтеров, дорожных менеджеров и управляющих фирм бесконечными юридическими угрозами и своими издевательскими, токсичными и бессвязными письмами. Нил спорит в Интернете с фанатами, которые не согласны с ним. Neal и его жена безрассудно тратят деньги JOURNEY, пока их не остаётся на текущие расходы. Если кто и разрушает бренд JOURNEY, так это Neal — и только Neal».

Now he's claiming I keep loosing in court ?!? Infuckingsane. Get off the kool-Aid. Wow lies after lies. I've won 1 case in court with Cain and the residing one has not been heard yet.Was trying to get in spooner then the court date. Judge did not feel it was an emergency.0 ruling



Have a listen right around 9:25mins. Jonathan Cain himself talking about politics and religion not a good idea with our music. One word -hypocrite - just have a listen рџ‘‚рџЏЅ https://t.co/fUUYrQcLeqhttps://t.co/ynxfNxTfsE



This was just written on my FB by a fan. I don't know what you'd expect from people who are married to outright Christofascists that don't think gay people should be allowed to existhttps://t.co/UtVEiRYl5W






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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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25 дек 2022
A
Albion
Похоже, группе Journey - конец.
25 дек 2022
Nord61
Albion, необязательно.
Нил Шон, вероятнее всего, просто выпилит Кейна из группы и рекрутирует кого-то нового. Он давно уже превратил Journey в свой сольный проект, как Мик Джонс - Foreigner, Стив Люкатер - Toto, а Фрэнки Салливан - Survivor.
Удивительно, что все ведущие американские AOR-группы постигла эта участь...
Like!2
26 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Nord61, скорее всего так и будет, да только проблема в том, что Кейн - очень и очень хороший композитор, мою любимую песню группы (Send Her My Love) написал именно он, как и кучу других крутых, без него Journey будут не такими клевыми.
26 дек 2022
A
Albion
Вашингтон Ирвинг, согласен. Можно конечно гастролировать со старыми хитами (все эти суды делаются с целью отжать права на их исполнение). Но с творческим процессом скорее всего будет закончено. Как и у Foreigner, кстати. И у Survivor. И у Toto. А жаль. Последний совместный альбом был хорош.
26 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Albion, читал рецу твою на него, но пока не послушал)
26 дек 2022
Nord61
Вашингтон Ирвинг, спору нет, Джонатан крутой автор и одии из ключевых участников группы. Без участия Шона Кейн ещё написал «Open Arms», «Who’s Crying Now», «Faithfully», да и в целом он был полноценным соавтором Нила и Стива на самых успешных дисках группы в 80-х., да и в нулевых этот клавишник - основной соавтор гитариста. Шон совсем с глузду двинулся, если затеял избавиться от Кейна.
Like!1
26 дек 2022
WahrandPhain
Albion, группа с 1977 мертва, ты о чем)?
25 дек 2022
Anubis
Всегда удивляло, как люди со столь диаметрально противоположными взглядами на религию/политику/ведение бизнеса умудряются десятилетиями состоять в одной группе, выпускать альбомы и ездить в турне.
Like!1
25 дек 2022
Nord61
Anubis, да очень просто. Группа для них - это работа, они сотрудники по работе. И вне рамок работы они не общаются. Очень многие люди так и живут, кстати - абсолютно не переваривают своих коллег по работе или учёбе и не поддерживают с ними никаких контактов, кроме деловых.

У покойных панк-патриархов Ramones вообще сложилась следующая ситуация: невеста вокалиста ушла к гитаристу и вышла за него замуж. В итоге парни играли вместе ещё 12 лет, но вне сцены не разговаривали друг с другом. Потом группа распалась, но они так и не общались вплоть до смерти певца. В шоу-бизнесе дружба или какие-то искренние отношения - редкость.

Примеры Green Day или U2, которые по жизни дружат с подростковых лет и вместе крестят детей - это, скорее, исключение.
Like!4
26 дек 2022
YNWA
Nord61, про Green Day не в курсе, а U2 в исключениях потому что все деньги группы делят поровну, независимо от того, кто и сколько пишет тексты, музыку, кто там с синдромом Бога и прочее)) И у каждого есть право вето на любое решение в рамках группы. Как бы не усирался Боно, скажем, барабанщик Ларри Маллен может его осадить. В том числе и как основатель группы)
Like!1
26 дек 2022
Nord61
YNWA, и тем не менее, в этих группах парни реально дружны между собой и общаются в повседневной жизни, за пределами работы.
26 дек 2022
В
Вашингтон Ирвинг
YNWA, крутая группа, одна из любимых. Кстати, у них Slayer рифф стащили)

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