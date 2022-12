25 дек 2022



Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы



Клавишник JOURNEY Jonathan Cain ответил своему коллеге по группе, Neal'y Schon'y после того, как гитарист JOURNEY назвал его «лицемером» за исполнение хитовой песни группы 1981 года "Don't Stop Believin'" в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго.



Cain опубликовал следующее заявление:



«Neal'y Schon'y следует посмотреть в зеркало, когда он обвиняет меня в нанесении вреда бренду JOURNEY. Я наблюдал за тем, как он наносит ущерб нашему бренду в течение многих лет, и являюсь жертвой странного поведения его и его жены. Neal дважды подавал в суд на Live Nation, оба раза проиграл и нанёс ущерб нашей способности когда-либо работать с ними снова. Neal возмутительным образом пытался отобрать торговые марки у Steve'a Perry; Neal и его жена постоянно оскорбляют профессионализм многочисленных бухгалтеров, дорожных менеджеров и управляющих фирм бесконечными юридическими угрозами и своими издевательскими, токсичными и бессвязными письмами. Нил спорит в Интернете с фанатами, которые не согласны с ним. Neal и его жена безрассудно тратят деньги JOURNEY, пока их не остаётся на текущие расходы. Если кто и разрушает бренд JOURNEY, так это Neal — и только Neal».

Now he's claiming I keep loosing in court ?!? Infuckingsane. Get off the kool-Aid. Wow lies after lies. I've won 1 case in court with Cain and the residing one has not been heard yet.Was trying to get in spooner then the court date. Judge did not feel it was an emergency.0 ruling















Have a listen right around 9:25mins. Jonathan Cain himself talking about politics and religion not a good idea with our music. One word -hypocrite - just have a listen рџ‘‚рџЏЅ https://t.co/fUUYrQcLeq https://t.co/ynxfNxTfsE







This was just written on my FB by a fan. I don't know what you'd expect from people who are married to outright Christofascists that don't think gay people should be allowed to exist https://t.co/UtVEiRYl5W





+2 -1



( 12 ) просмотров: 1259