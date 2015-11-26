Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 74
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 49
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 40
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 22
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»

1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY

14 апр 2020 : 		 Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура

6 апр 2020 : 		 Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин

24 мар 2020 : 		 Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»

12 мар 2020 : 		 Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN



*
zoom
*
* *
Вокалист JOURNEY Arnel Pineda опубликовал ролик, в котором исполняет классику QUEEN 'We Will Rock You'. Съемки проходили на концерте в Окланде в 2019 году.

JOURNEY Singer ARNEL PINEDA Performs QUEEN Classic "We Will Rock You"; Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 241

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом