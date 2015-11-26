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Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN



Вокалист JOURNEY Arnel Pineda опубликовал ролик, в котором исполняет классику QUEEN 'We Will Rock You'. Съемки проходили на концерте в Окланде в 2019 году.

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