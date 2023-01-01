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Видео с выступления JOURNEY



Видео с выступления JOURNEY, состоявшегося четвертого февраля в PPL Center, Allentown, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Only The Young

02. Neal Schon Guitar Solo #1

03. Stone In Love

04. Don't Stop Believin'

05. Lights

06. Send Her My Love

07. Dead Or Alive

08. Who's Crying Now

09. Walks Like A Lady (Deen Castronovo lead vocals)

10. Let It Rain

11. Lovin', Touchin', Squeezin'

12. Jonathan Cain Piano Solo

13. Open Arms

14. Faithfully

15. Girl Can't Help It (Jason Derlatka lead vocals)

16. Neal Schon Guitar Solo #2

17. Wheel In The Sky

18. Separate Ways (Worlds Apart)

19. Be Good To Yourself

20. Any Way You Want It







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