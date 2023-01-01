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Journey

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Видео с выступления JOURNEY



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Видео с выступления JOURNEY, состоявшегося четвертого февраля в PPL Center, Allentown, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Only The Young
02. Neal Schon Guitar Solo #1
03. Stone In Love
04. Don't Stop Believin'
05. Lights
06. Send Her My Love
07. Dead Or Alive
08. Who's Crying Now
09. Walks Like A Lady (Deen Castronovo lead vocals)
10. Let It Rain
11. Lovin', Touchin', Squeezin'
12. Jonathan Cain Piano Solo
13. Open Arms
14. Faithfully
15. Girl Can't Help It (Jason Derlatka lead vocals)
16. Neal Schon Guitar Solo #2
17. Wheel In The Sky
18. Separate Ways (Worlds Apart)
19. Be Good To Yourself
20. Any Way You Want It




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