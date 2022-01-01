Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Новое видео ORIGIN 8
*Новая песня AVANTASIA 7
*CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня JOURNEY



zoom
"Let It Rain", новая песня группы JOURNEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на восьмое июля.

Трек-лист:

01. Together We Run (4:49)

02. Don't Give Up On Us (5:23)

03. Still Believe In Love

04. You Got The Best Of Me (5:33)

05. Live To Love Again (5:30)

06. The Way We Used To Be (3:35)

07. Come Away With Me (4:02)

08. After Glow (5:22)

09. Let It Rain (4:40)

10. Holdin On (3:14)

11. All Day All Night (3:38)

12. Don't Go (4:58)

13. United We Stand (5:05)

14. Life Rolls On (4:57)

15. Beautiful As You Are (7:10)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом