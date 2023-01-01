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Journey

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GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY



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GREGG ROLIE в рамках недавнего интервью рассказал о том, как получилось организовать его выступление с JOURNEY:

«Не так давно мне позвонил Neal и предложил провести такой концерт, а потом мы обсуждали это снова и снова, снова и снова. И эти судебные процессы — я имею в виду, что если вы не знаете об этих процессах, вы живёте буквально в пещере. Я цитирую кого-то другого, кто сказал об этом, и это чистая правда — эти новости просто везде. И у них были свои проблемы. На этом всё закончилось. А я не могу быть частью происходящего — я больше не участник группы — но поехать и отпраздновать 50-летие, о чём я сказал в своей речи... Я сказал Neal'у: "Ладно, когда я окажусь на сцене, я должен произнести 30-секундную речь. Это всё, что я хочу сделать. Что я счастлив находиться здесь.

JOURNEY — это как несущийся товарный поезд без тормозов — он просто едет и едет, люди входят и выходят, входят и выходят, входят и выходят, и всё. Это правда. Я был в группе восемь лет, участвовал в её деятельности таким образом. Потом пришёл Perry, а после него Jon. И они продолжили это дело до таких масштабов, о которых я никогда не задумывался. Я к тому, что у меня нет хрустального шара; я не знаю, что может случиться.

Так что это было здорово. И они очень хорошо всё организовали, так что получилось фактически как выход на бис. И это было очень круто. Очень здорово. У меня был праздник. Полный отрыв!»

На вопрос, были ли когда-нибудь серьёзные разговоры о том, что он может выступить во всём туре, Gregg ответил:

«Мы никогда не сможем об этом узнать [смеётся]. Я к тому, что я много репетирую, так что для меня это было что-то вроде "Journey Through Time" (он ссылается на своё предыдущее сотрудничество с Nea'ом в рамках концертов "Journey Through Time", посвящённых раннему творчеству JOURNEY). Я переработал материал "Journey Through Time", который у меня был, и делал это на протяжении некоторого времени. А потом всё свелось к другим занятиям, и это нормально. В итоге всё закончилось в Остине, и это меня вполне устроило. Пока всё шло так, как шло. Честно говоря, как и весь этот бизнес, он просто меняет своё направление на противоположное. Так что будьте к этому готовы. И я практиковался во всём остальном. И вот наконец дело дошло до определённого количества песен. И я не знал, что именно так будет сделано. Они пригласили меня на "Any Way You Want It" в конце... Я думал, что появлюсь где-то в середине сета JOURNEY, потому что JOURNEY — это теперь JOURNEY. Я был в команде с 1973 года и пробыл восемь лет. А после прошло ещё 42 года. Это невероятно.

Сколько вы знаете групп, которые прошли через такие потрясения и всё ещё продолжают деятельность? Вот что меня поражает. Всё ещё продолжают. И JOURNEY стали JOURNEY — это имя на слуху у всех. И группа постоянно меняется. Это удивительно!»




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