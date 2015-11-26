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Journey

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20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»

1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму

26 май 2020 : 		 JOURNEY представили новых участников

6 май 2020 : 		 JOURNEY отменили тур по США

24 апр 2020 : 		 ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY
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Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус



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"Escape", седьмой альбом JOURNEY, получил бриллиантовый статус от RIAA, преодолев отметку десять миллионов проданных копий. Семнадцатого июля со дня выхода пластинки исполнилось сорок лет.

JOURNEY



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex ASP


20 июл 2021, 13:32		Отличный результат, хотя на нём есть как яркие хиты, так и откровенно проходные песни, в отличие от двух последующих альбомов, которые явно лучше, но менее продаваемые.

AlexTronenko


20 июл 2021, 14:38		Помню как лет 15 назад популярность Journey взлетела, когда Don't Stop Believin' в финале Сопрано прозвучала. Тогда группа была в полной заднице, выгнали Стива Оджери, не получилось с Джефом Сото, сидели без вокалиста и тут финальная серия сериала Сопрано... вот тогда наверно продажи и поперли )))


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