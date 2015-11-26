сегодня



Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус



"Escape", седьмой альбом JOURNEY, получил бриллиантовый статус от RIAA, преодолев отметку десять миллионов проданных копий. Семнадцатого июля со дня выхода пластинки исполнилось сорок лет.







+3 -0



( 2 ) просмотров: 748

