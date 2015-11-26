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Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы



Neal Schon в рамках недавнего интервью коснулся темы борьбы за имя JOURNEY с бывшими коллегами:



«Все хотели владеть брендом, и я чувствовал, что происходит поглощение, — сказал Schon в интервью Cleveland.com. — Корабль не пойдёт ко дну. Никто не украдёт бренд. Дело приняло такой оборот, который не нравился мне, не нравился Jonathan'у, и мы решили не идти на это. Было много нереальных заявлений, которые делали разные люди, а мы не разговаривали и просто верили тому, что говорили другие. Когда я действительно сел и поговорил с Jonathan'ом, мы всё прояснили, избавились от сценария "разделяй и властвуй" и поняли, что нам есть что сказать в музыкальном плане вместе как братьям.



Это было нечто шокирующее, что братья дошли до такого. Мы должны были разобраться с этим. Вы берёте лимоны, вы делаете лимонад — что ещё вы собираетесь делать? Наверное, это не так уж необычно, когда группы занимаются подобными вещами, и обычно это основано на жадности или чём-то подобном. Я действительно рад, что всё позади, вот и всё — и я желаю всем добра, правда. Я ни к кому не испытываю никакой неприязни».







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