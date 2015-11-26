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Journey

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11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»

1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY
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Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы



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Neal Schon в рамках недавнего интервью коснулся темы борьбы за имя JOURNEY с бывшими коллегами:

«Все хотели владеть брендом, и я чувствовал, что происходит поглощение, — сказал Schon в интервью Cleveland.com. — Корабль не пойдёт ко дну. Никто не украдёт бренд. Дело приняло такой оборот, который не нравился мне, не нравился Jonathan'у, и мы решили не идти на это. Было много нереальных заявлений, которые делали разные люди, а мы не разговаривали и просто верили тому, что говорили другие. Когда я действительно сел и поговорил с Jonathan'ом, мы всё прояснили, избавились от сценария "разделяй и властвуй" и поняли, что нам есть что сказать в музыкальном плане вместе как братьям.

Это было нечто шокирующее, что братья дошли до такого. Мы должны были разобраться с этим. Вы берёте лимоны, вы делаете лимонад — что ещё вы собираетесь делать? Наверное, это не так уж необычно, когда группы занимаются подобными вещами, и обычно это основано на жадности или чём-то подобном. Я действительно рад, что всё позади, вот и всё — и я желаю всем добра, правда. Я ни к кому не испытываю никакой неприязни».

JOURNEY



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