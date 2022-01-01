Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе 7
*JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла» 7
*Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



25 дек 2022 : 		 Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы

25 дек 2022 : 		 Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером

13 дек 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

18 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза JOURNEY

5 ноя 2022 : 		 Клавишник JOURNEY выпустил ЕР

30 окт 2022 : 		 Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой

17 окт 2022 : 		 Видео с текстом от JOURNEY

11 окт 2022 : 		 KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY

25 сен 2022 : 		 Новые разборки в JOURNEY

28 авг 2022 : 		 Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"

27 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»

13 авг 2022 : 		 NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»

27 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

14 июл 2022 : 		 Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа

6 июл 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

5 июл 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»

7 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

2 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»
Показать далее
| - |

|||| 25 дек 2022

Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером



zoom
Гитарист JOURNEY Neal Schon назвал своего коллегу по группе, Jonathan'a Cain'a «лицемером» после того, как клавишник JOURNEY исполнил хитовую песню группы 1981 года "Don't Stop Believin'" в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Cain, жена которого, Paula White-Cain, является духовным наставником бывшего президента, исполнил трек с хором, в который вошли представитель США Марджори Тейлор Грин, невеста Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл и бывший кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лейк.

Ранее адвокат Schon'a направил Cain'y предписание о прекращении деятельности и запрете использовать музыку JOURNEY на политических мероприятиях.

Variety получили письмо, направленное Cain'y, в котором он обвиняется в политизации группы. В письме сказано следующее:

«Хотя мистер Cain может свободно выражать свои личные убеждения и ассоциации, когда он делает это от имени JOURNEY, такое поведение крайне пагубно для бренда JOURNEY, поскольку оно поляризует фанатов группы и её аудиторию. JOURNEY не является и не должна быть политизированной.

Мистер Cain не имеет права использовать JOURNEY для политики. Его политические взгляды должны быть его личным делом. Он не должен использовать бренд JOURNEY для продвижения своих личных политических или религиозных идей в ущерб группе».

В ответ на это предписание представитель Cain'a ответил:

«Schon просто расстроен тем, что продолжает проигрывать в суде, и теперь ложно утверждает, что песня использовалась на политических митингах».

Позже Schon написал в Твиттере:

«Теперь он утверждает, что я продолжаю проигрывать в суде? Мать моя женщина! Слезай с Кул-Эйда. Ложь за ложью. Я выиграл одно дело в суде с Cain'ом, а текущее ещё не слушалось. Судья не посчитал, что дело срочное. Нулевое решение».

Scon также поделился ссылкой на интервью с Cain'a 2017 года, добавив:

«Послушайте примерно на 9:25 минуте. Jonathan Cain сам говорит о политике и религии — не лучшая идея для нашей музыки. Одно слово — лицемер. Просто послушайте».

Now he's claiming I keep loosing in court ?!? Infuckingsane. Get off the kool-Aid. Wow lies after lies. I've won 1 case in court with Cain and the residing one has not been heard yet.Was trying to get in spooner then the court date. Judge did not feel it was an emergency.0 ruling



Have a listen right around 9:25mins. Jonathan Cain himself talking about politics and religion not a good idea with our music. One word -hypocrite - just have a listen рџ‘‚рџЏЅ https://t.co/fUUYrQcLeqhttps://t.co/ynxfNxTfsE



This was just written on my FB by a fan. I don't know what you'd expect from people who are married to outright Christofascists that don't think gay people should be allowed to existhttps://t.co/UtVEiRYl5W






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 473

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом