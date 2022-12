25 дек 2022



Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером



Гитарист JOURNEY Neal Schon назвал своего коллегу по группе, Jonathan'a Cain'a «лицемером» после того, как клавишник JOURNEY исполнил хитовую песню группы 1981 года "Don't Stop Believin'" в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Cain, жена которого, Paula White-Cain, является духовным наставником бывшего президента, исполнил трек с хором, в который вошли представитель США Марджори Тейлор Грин, невеста Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл и бывший кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лейк.



Ранее адвокат Schon'a направил Cain'y предписание о прекращении деятельности и запрете использовать музыку JOURNEY на политических мероприятиях.



Variety получили письмо, направленное Cain'y, в котором он обвиняется в политизации группы. В письме сказано следующее:



«Хотя мистер Cain может свободно выражать свои личные убеждения и ассоциации, когда он делает это от имени JOURNEY, такое поведение крайне пагубно для бренда JOURNEY, поскольку оно поляризует фанатов группы и её аудиторию. JOURNEY не является и не должна быть политизированной.



Мистер Cain не имеет права использовать JOURNEY для политики. Его политические взгляды должны быть его личным делом. Он не должен использовать бренд JOURNEY для продвижения своих личных политических или религиозных идей в ущерб группе».



В ответ на это предписание представитель Cain'a ответил:



«Schon просто расстроен тем, что продолжает проигрывать в суде, и теперь ложно утверждает, что песня использовалась на политических митингах».



Позже Schon написал в Твиттере:



«Теперь он утверждает, что я продолжаю проигрывать в суде? Мать моя женщина! Слезай с Кул-Эйда. Ложь за ложью. Я выиграл одно дело в суде с Cain'ом, а текущее ещё не слушалось. Судья не посчитал, что дело срочное. Нулевое решение».



Scon также поделился ссылкой на интервью с Cain'a 2017 года, добавив:



«Послушайте примерно на 9:25 минуте. Jonathan Cain сам говорит о политике и религии — не лучшая идея для нашей музыки. Одно слово — лицемер. Просто послушайте».

Now he's claiming I keep loosing in court ?!? Infuckingsane. Get off the kool-Aid. Wow lies after lies. I've won 1 case in court with Cain and the residing one has not been heard yet.Was trying to get in spooner then the court date. Judge did not feel it was an emergency.0 ruling















Have a listen right around 9:25mins. Jonathan Cain himself talking about politics and religion not a good idea with our music. One word -hypocrite - just have a listen рџ‘‚рџЏЅ https://t.co/fUUYrQcLeq https://t.co/ynxfNxTfsE







This was just written on my FB by a fan. I don't know what you'd expect from people who are married to outright Christofascists that don't think gay people should be allowed to exist https://t.co/UtVEiRYl5W





