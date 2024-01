29 янв 2024



JOURNEY выступили на игре NFC



JOURNEY исполнили свой хит "Don't Stop Believin'" в перерыве игры между Detroit Lions и San Francisco 49ers, изменив слова "just a city boy, born and raised in South Detroit" на "born and raised in San Francisco."





