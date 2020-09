сегодня



Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY



Фронтмен JOURNEY Arnel Pineda объединил усилия с Takahiro "Taka" Moriuchi, вокалистом японской рок-группы ONE OK ROCK, чтобы записать карантинную версию песни JOURNEY "Open Arms". Видео доступно ниже.













