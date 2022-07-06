Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 40
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 15
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
*Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничен... 6
*JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK 6
*Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью 6
*TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала» 6
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 6
*Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше... 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 40
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 15
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 10
*Гитарист MOTÖRHEAD критикует правительство за ограничен... 6
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



6 июл 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

5 июл 2022 : 		 JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»

7 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

2 июн 2022 : 		 Новое видео JOURNEY

19 май 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

5 май 2022 : 		 Видеоряд от JOURNEY

26 апр 2022 : 		 Новая песня JOURNEY

1 мар 2022 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

27 фев 2022 : 		 Видео с выступления JOURNEY

16 фев 2022 : 		 Название нового альбома JOURNEY

5 янв 2022 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»

4 янв 2022 : 		 Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19

4 янв 2022 : 		 JOURNEY выступили на Таймс-Сквер

7 дек 2021 : 		 JOURNEY представили нового басиста

7 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JONATHAN CAIN

1 ноя 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР

11 окт 2021 : 		 Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

10 авг 2021 : 		 Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»

2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео JOURNEY



zoom
"United We Stand", новое видео группы JOURNEY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Freedom", выход которого запланирован на восьмое июля.

Трек-лист:

01. Together We Run (4:49)

02. Don't Give Up On Us (5:23)

03. Still Believe In Love

04. You Got The Best Of Me (5:33)

05. Live To Love Again (5:30)

06. The Way We Used To Be (3:35)

07. Come Away With Me (4:02)

08. After Glow (5:22)

09. Let It Rain (4:40)

10. Holdin On (3:14)

11. All Day All Night (3:38)

12. Don't Go (4:58)

13. United We Stand (5:05)

14. Life Rolls On (4:57)

15. Beautiful As You Are (7:10)




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 июл 2022
M
Moomrick
То, что оригинал я покупать не стану, было ясно после первой же песни. Но после представленной сейчас, похоже, не буду даже качать...
6 июл 2022
Klawd Air
Барабанная партия и бас классные, и хорошо вместе работают, а так песенка средняя.

просмотров: 499

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом