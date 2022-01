сегодня



Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19



JOURNEY сыграли две композиции, "Any Way You Want It" и "Don't Stop Believin'", на Таймс-Сквер в рамках "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest". Однако Deen Castronovo не смог присутствовать на этом выступлении. В ответ на вопрос одного из поклонников, почему так вышло, Neal Schon ответил: «COVID».

























