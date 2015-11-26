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Journey

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2 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

1 авг 2021 : 		 Видео с выступления JOURNEY

26 июл 2021 : 		 JONATHAN CAIN выпустил новый сингл

20 июл 2021 : 		 Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус

24 июн 2021 : 		 Новое видео JOURNEY

24 июн 2021 : 		 Новая песня JOURNEY

30 апр 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о первом выступлении

16 мар 2021 : 		 Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN

2 мар 2021 : 		 JOURNEY набрали миллиард

16 фев 2021 : 		 Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY

11 фев 2021 : 		 Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY

9 янв 2021 : 		 JOURNEY выпустят сингл зимой

25 дек 2020 : 		 JOURNEY записали шесть треков

15 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY записал три песни

14 дек 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»

1 дек 2020 : 		 Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой

1 дек 2020 : 		 Вокалист JOURNEY выпустил сингл

11 ноя 2020 : 		 TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY

6 ноя 2020 : 		 Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу

15 окт 2020 : 		 Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате

19 сен 2020 : 		 Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY

6 авг 2020 : 		 Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY

8 июл 2020 : 		 Видео с выступления JOURNEY

22 июн 2020 : 		 Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу

20 июн 2020 : 		 JOURNEY выпустят сингл летом

18 июн 2020 : 		 Новый альбом JOURNEY обретает форму
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Видео с выступления JOURNEY



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Видео с выступления JOURNEY в рамках фестиваля Lollapalooza, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Separate Ways (Worlds Apart)
02. Only The Young
03. Stone In Love
04. Be Good To Yourself
05. Just The Same Way
06. Lights
07. Still They Ride
08. Escape
09. Positive Touch
10. La Do Da
11. Jonathan Cain Piano Solo
12. Who's Crying Now
13. Wheel In The Sky
14. Ask The Lonely
15. Open Arms
16. Lovin', Touchin', Squeezin'
17. Faithfully
18. Any Way You Want It
19. Don't Stop Believin'

Watch JOURNEY Perform At LOLLAPALOOZA




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


2 авг 2021, 21:02		хм....и нет новости,что Марко Мендоса на басу играет теперь.


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