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Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа



В рамках недавней беседы основатель JOURNEY Neal Schon поделился планами на ближайшее будущее:



«В следующем году исполняется 50 лет, как я играю в JOURNEY, с самого начала, с Herbie Herbert'ом и мной, с середины 1972 года. Я знаю, что в Интернете написано, что в 73-м году группа была образована — может быть, название JOURNEY и было, но начало группы было положено в 72-м году мной и Herbie. И поэтому, принимая во внимание всё это, я чувствовал, что хочу отразить всё это. И чего я по-прежнему с нетерпением жду, и я знаю, что мы уже на пути к этой цели, потому что сейчас мы очень быстро распродаем все арены, и мы собираемся выступать на некоторых стадионах — в 23-м году, возможно, в конце 23-го и 24-го годов мы вернёмся на стадионы. Но я хочу сделать то, что RUSH делали в течение долгого времени: это "An Evening With..." И у меня была возможность сделать это в нескольких разнообразных ситуациях, чтобы протестировать это на аудитории и посмотреть, что они думают, и они просто в восторге от этого».



На вопрос, означает ли это, что поклонники JOURNEY могут потенциально увидеть живые выступления группы в стиле Брюса Спрингстина, которые будут длиться более трёх часов, Schon сказал:



«Я думаю, что да, определённо. Мы однозначно способны на это. У нас есть не только Arnel Pineda, который феноменально поёт — и сейчас он поёт лучше, чем когда-либо, потому что мы поставили правильный микшер и разобрались с его гарнитурой. Только подумайте об этом: он с нами уже 15 лет, и он не понимал, как это объяснить; он не мог правильно слышать до самого последнего времени. А я такой: "Это просто странно". И теперь каждый вечер он звучит как пластинка. Но у нас есть не только Arnel, у нас есть [барабанщик] Deen Castronovo, который был моим младшим братом на протяжении всей жизни; он тоже поёт как надо. Потом у нас есть Jason Derlatka, наш второй клавишник, который тоже поёт. Так что в вокальном плане мы очень, очень подкованы, и мяч можно передавать по кругу, и Arnel не так сильно напрягается, чтобы быть в состоянии отыграть три с половиной часа шоу, с антрактом в середине. Плюс, когда мы дойдём до этого [момента], я собираюсь подумать над созданием поистине умопомрачительного шоу, в котором мы будем показывать кусочки и фрагменты того, откуда мы пришли, в перерывах между песнями. Есть способы использовать эти музыкальные фрагменты. Нам не обязательно играть всю песню целиком. Это не обязательно должно звучать как в Лас-Вегасе, как клише величайших хитов — давайте просто исполним этот куплет, этот припев. Нет, я говорю об использовании малоизвестных произведений, которые не видели свет много-много лет, и использовании их между песнями, чтобы зрители сказали: "Вау!" Всё это уже есть, ничего не нужно придумывать и единственное, что тебя останавливает, это только ты сам».







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