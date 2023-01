сегодня



Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA



Два выступления группы PANTERA были отменены в Германии после возмущения по поводу расистских высказываний вокалиста Philip Anselmo. Группа должна была выступить на Rock Am Ring и Rock Im Park, двух одновременно проводимых рок-фестивалях, которые состоятся 2-4 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге соответственно. Однако после интенсивных обсуждений с артистами, партнерами и поклонниками промоутеры фестиваля решили исключить PANTERA из программы.



«Группа PANTERA не будет выступать на Rock Im Park и Rock Am Ring 2023, как было объявлено», — сообщили организаторы Rock Am Ring и Rock Im Park в понедельник вечером (23 января) в Твиттере в идентичных заявлениях.



В основном, все нападки были вызваны тем, что во время выступления на мероприятии "Dimebash" в январе 2016 года в Lucky Strike Live в Голливуде в честь покойного гитариста PANTERA "Dimebag" Даррелла Эббота Phil зиганул и, по всей видимости, произнёс "white power", когда делал этот жест, но позже заявил, что пошутил, ведь до этого пил белое вино за кулисами, и отреагировал на зрителей в первом ряду, которые, по его словам, его дразнили.



Дополнительная критика была связана с тем, что Rock Am Ring проходит в Нюрнберге, где сторонники Гитлера проводили ряд массовых митингов нацистской партии в период с 1933 по 1938 год.



Призывая организаторов Rock Am Ring и Rock Im Park отменить выступления PANTERA на фестивалях, немецкая партия зеленых заявила в городском совете Нюрнберга, что Anselmo "неоднократно и намеренно демонстрировал нацистские жесты и выкрикивал расистские лозунги". Река Леринч, представитель "Зеленых" против расизма и правого экстремизма, добавила, что " база бывшей нацистской партии" "намеренно используют для постановки и воспроизведения расистской и бесчеловечной идеологии". Партия зеленых попросила организатора, компанию Argo Konzerte GmbH, пересмотреть свое приглашение PANTERA и отменить выступления группы на Rock Am Ring и Rock Im Park, которые обычно рассматриваются как одно мероприятие с почти идентичным составом участников. Этот фестиваль считается крупнейшим ежегодным музыкальным фестивалем в Германии и одним из крупнейших в мире.









Die Band Pantera wird nicht wie angekГјndigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten. pic.twitter.com/oMNrWo8HT6







Die Band Pantera wird nicht wie angekГјndigt bei Rock im Park und Rock am Ring 2023 auftreten. pic.twitter.com/prCE2PyRjs





+1 -1



( 25 ) просмотров: 2075