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Pantera

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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA



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Два выступления группы PANTERA были отменены в Германии после возмущения по поводу расистских высказываний вокалиста Philip Anselmo. Группа должна была выступить на Rock Am Ring и Rock Im Park, двух одновременно проводимых рок-фестивалях, которые состоятся 2-4 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге соответственно. Однако после интенсивных обсуждений с артистами, партнерами и поклонниками промоутеры фестиваля решили исключить PANTERA из программы.

«Группа PANTERA не будет выступать на Rock Im Park и Rock Am Ring 2023, как было объявлено», — сообщили организаторы Rock Am Ring и Rock Im Park в понедельник вечером (23 января) в Твиттере в идентичных заявлениях.

В основном, все нападки были вызваны тем, что во время выступления на мероприятии "Dimebash" в январе 2016 года в Lucky Strike Live в Голливуде в честь покойного гитариста PANTERA "Dimebag" Даррелла Эббота Phil зиганул и, по всей видимости, произнёс "white power", когда делал этот жест, но позже заявил, что пошутил, ведь до этого пил белое вино за кулисами, и отреагировал на зрителей в первом ряду, которые, по его словам, его дразнили.

Дополнительная критика была связана с тем, что Rock Am Ring проходит в Нюрнберге, где сторонники Гитлера проводили ряд массовых митингов нацистской партии в период с 1933 по 1938 год.

Призывая организаторов Rock Am Ring и Rock Im Park отменить выступления PANTERA на фестивалях, немецкая партия зеленых заявила в городском совете Нюрнберга, что Anselmo "неоднократно и намеренно демонстрировал нацистские жесты и выкрикивал расистские лозунги". Река Леринч, представитель "Зеленых" против расизма и правого экстремизма, добавила, что " база бывшей нацистской партии" "намеренно используют для постановки и воспроизведения расистской и бесчеловечной идеологии". Партия зеленых попросила организатора, компанию Argo Konzerte GmbH, пересмотреть свое приглашение PANTERA и отменить выступления группы на Rock Am Ring и Rock Im Park, которые обычно рассматриваются как одно мероприятие с почти идентичным составом участников. Этот фестиваль считается крупнейшим ежегодным музыкальным фестивалем в Германии и одним из крупнейших в мире.

Die Band Pantera wird nicht wie angekГјndigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten. pic.twitter.com/oMNrWo8HT6



Die Band Pantera wird nicht wie angekГјndigt bei Rock im Park und Rock am Ring 2023 auftreten. pic.twitter.com/prCE2PyRjs






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КомментарииСкрыть/показать 25 )

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24 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
2016? Вот это время летит, мне казалось, это года 2 назад было.
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24 янв 2023
Exceptional
Там некий смуглый паренёк стоит на фоне, ему вообще похуй.
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24 янв 2023
WahrandPhain
Заебись, немцы молодцы и все правильно делают. Филя не вывез как мужик за свои кривляния - пусть отвечает. Сказал бы - да я правых взглядов и рот ваш ебал. Он похоронил бы карьеру но остался человеком. А такие вот, что переобуваются, просто грязь. Используют символику и жесты для дешевых постановочных провокаций, а чуть надавить и поинтересоваться конкретно - сливаются. Этим и отличаются правые группы от клоунов - те кто имеет настоящие убеждения, никогда от них не откажется, если спросить напрямую. Я знаю, что сейчас гавно закипит и все начнут верещать, но по факту, Филя клоун на уровне японских провокаторов Rommel.
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24 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, а есть группы, транслирующие реальные правые взгляды? Все, кто о себе так заявляли, в моих глазах были лишь псевдоправыми популистами. И с левыми, кстати, то же самое. С их стороны ничего вразумительного кроме "ах вы проклятые капиталисты/фашисты" нет, обыкновенный популизм левого полюса.
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24 янв 2023
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, в твоих глазах? А ты какое-то авторитетное мерило правости групп?
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24 янв 2023
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, что касается музыкантов с убеждениями - Видар из Билскирнир, Варг, Микко Аспа. По группам - Shadow Order, Wolfnacht, Der Sturmer, ранняя сцена Польши в формате Temple of Fullmoon. Это вот коллективы и люди, чьи слова и тексты не расходятся с интервью и убеждениями, которые не боятся своей позиции, что навскидку вспомнил. До недавнего времени были Absurd и Grand Belial's Key, но стали переобуваться, чтобы получить возможность выступать и продавать продукцию. И это я только в блэке обозначил, так-то убежденных людей много, но позеров большинство. Если есть какие-то компроматы на тех, кого я указал - показывай.
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24 янв 2023
грозакоммунистов
WahrandPhain, поддержу в какой-то степени. Как только начинаешь перед всей этой левой мразью оправдываться, то тем самым даёшь им понять, что они имеют перед тобой значение и определённый авторитет.

Поднял бы он радужный флаг с попутным публичным каминг аутом - были бы не только распростёртые объятия, а глядишь и награда какая-нить с последующим лобызаниям в около-метал журналистике и не только.
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24 янв 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, ну, из относительно популярных,что в хэви метал среде, Викернес не переобулся, лишь от козлиной клоунады отрекся, и правильно сделал! Его альбомы под тотальным кэнселом на крупных лейблах со времен тюремных интервью и первого издания «Vargsmal” - первое издание - (считается экстремистским в ряде стран, включая РФ).
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24 янв 2023
WahrandPhain
gravitgroove, я об этом и говорю - либо ты как адекватный человек, принимаешь ответственность за свои действия, слова и поступки, либо ведешь себя как ребенок, а потом удивляешься, а чой это мне припомнили.
24 янв 2023
С
СтаканМарьиванны
Так это партия зелёных и есть настоящие фашисты со своей долбаной культурой отмены! Уж и зигануть даже в шутку в этом «политкорректном» мире нельзя, либо рассказать на стендапе, как использовал Коран заместо туалетной бумаг, обязательно кто-нибудь оскорбится.
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24 янв 2023
WahrandPhain
СтаканМарьиванны, а нахуй ты зигуешь просто так? Зиганул убежденно - отвечай за позицию и пожинай плоды по полной. Пошутил - идешь на бутылку, как провокатор. Всё справедливо.
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24 янв 2023
С
СтаканМарьиванны
WahrandPhain, лично я не зигую, но крыса была у меня по кличке Зига белого окраса. Почти 3 года прожила, такая умница была.
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24 янв 2023
WahrandPhain
СтаканМарьиванны, да я про филю, нахуй это
24 янв 2023
Corpsegrinder04
Я был на том концерте. Филлипок на самом деле просто посреди выступления сходил посрать,а потом показывал залу, что аккуратно вытер жопу - и вот глядите ладонь чистая.
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24 янв 2023
WahrandPhain
Подобные провокаторские закидушки были у Мардук, Дарктрон, Димму Бургир. Да-да, дружки пирожки, и они тоже цитата из ранних изданий от Шаграта " Да, я считаю и я бы с удовольствием перерезал глотку любому черномазому в этом мире. СЛАВА АРИЙСКОЙ РАСЕ!" Пруфец прилагаю, фэнзин Darkness №1, август, 1995. Само собой, как только у них спросили, все тут же переобулись и удивились "Хто? Я? Ви шо? "
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24 янв 2023
грозакоммунистов
WahrandPhain, "Dimmu Borgir are fucking clowns, gays, venal bitches.
They all sell their asses for a gram of heroin.
Explode the bomb on their gig?" (с) Aryan Terrorism - Crush the Lies
24 янв 2023
M
Mich
WahrandPhain, я припоминаю данные высказывания, было, было... теперь, по демократически толерантной процедуре, если этому дадут вылезти наружу при необходимости, Боргиры, по идее, должны попасть под культуру отмены
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24 янв 2023
WahrandPhain
Mich, ахахаах надо заморочиться, найди журнал и похоронить карьеру бургиров по приколу))
24 янв 2023
Atheist666
Пранк, вышедший из под контроля
24 янв 2023
gravitgroove
фашизм, нацизм, большевизм - как это близко! Теперь и партия зеленых
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24 янв 2023
грозакоммунистов
gravitgroove, поверить не могу. Ты пересмотрел свои взгляды что ли?
24 янв 2023
HeliosHyperion
Годы идут, человеки всё агрятся на слова и жесты. Будто это может кого-то или что-то там оскорбить, лул. Впрочем, некоторые делают вид, что оскорбляются. Корысти ради.
  Dislike!1
24 янв 2023
WahrandPhain
HeliosHyperion, за этими словами и жестами стоит идеология, которая была осуждена на Нюрнбергском процессе, соответственно, все кто используют жесты и слова, а также символику в оправдание нацизма, наказываются. Я не говорю о правомерности самого процесса, там с юридической точки зрения был полный пиздец, а о самом факте того, что происходит.
24 янв 2023
d
deePress
я думал, что крупнейший метал-фест в Германии - Wacken
24 янв 2023
WahrandPhain
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/7/7/3024771.jpg

интересно а миталику тоже отменят или ИТАДРУГОЕ!!11 господи, как же я ору с этого лицемерного пиздеца)))))))))))))))))

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