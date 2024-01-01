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Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ...
58
Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить
36
Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б...
36
Возвращение THE KOVENANT
28
Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ...
25
все новости группы
Kerry King
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/KerryKingOfficial/
5 фев 2024
:
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
5 фев 2024
:
Новая песня KERRY KING
сегодня
MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING
MARK OSEGUEDA после публикации дебютного сингла группы KERRY KING написал в своем аккаунте:
«Ну... Секрет раскрыт! Я — вокалист новой группы KERRY KING!
Я так старался, чтобы получить это место! Я так усердно работал в студии, записывая эту пластинку! И... я так горжусь тем, чего мы все достигли!
Я не могу дождаться, когда отправлюсь в путь! И концертов будет очень много!
Спасибо всем вам за годы поддержки и вдохновения! И... Да!!! Я по-прежнему остаюсь ведущим вокалистом DEATH ANGEL!»
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