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MARK OSEGUEDA о работе в KERRY KING



MARK OSEGUEDA после публикации дебютного сингла группы KERRY KING написал в своем аккаунте:



«Ну... Секрет раскрыт! Я — вокалист новой группы KERRY KING!



Я так старался, чтобы получить это место! Я так усердно работал в студии, записывая эту пластинку! И... я так горжусь тем, чего мы все достигли!



Я не могу дождаться, когда отправлюсь в путь! И концертов будет очень много!



Спасибо всем вам за годы поддержки и вдохновения! И... Да!!! Я по-прежнему остаюсь ведущим вокалистом DEATH ANGEL!»











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