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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Kerry King

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31 июл 2024 : 		 MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»

26 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

23 июл 2024 : 		 KERRY KING прогрел LAMB OF GOD и MASTODON

22 июл 2024 : 		 MARK MORTON уважает KERRY KING

21 июл 2024 : 		 PAUL BOSTAPH о работе с KERRY KING

14 июл 2024 : 		 KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS

11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA

17 май 2024 : 		 Новое видео KERRY KING
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MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»



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MARK OSEGUEDA в новом эпизоде о создании дебютного альбома "From Hell I Rise" объяснил, почему термин «супергруппа» не подходит для KERRY KING:

«Я считаю, что этот термин слишком часто используется, но я не уверен, что применительно для этой группы он правомерен. Я полагаю, Kerry знал, чего он хочет от своего альбома, и он знал, как он должен был звучать, и он, по сути, отобрал людей, которые, по его мнению, могут это сделать. Конечно, у нас у всех есть послужной список и опыт работы в других группах, но это только потому, что мы хороши в своём деле и относимся к нему серьёзно. А ещё мы все очень хорошо ладим, так что это тоже помогает. А когда ты живёшь в автобусе неделями или месяцами напролёт, ты хочешь быть окружен людьми, с которыми приятно общаться, но также хочется, чтобы они были хороши в своём деле. И между всеми нами определённо есть взаимное уважение к тому, что мы делаем. мы прекрасно ладим друг с другом. Так что я не считаю, что понятие "супергруппа" здесь применимо. Я полагаю, что это группа, которая просто добивается своего».




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