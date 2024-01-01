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MARK OSEGUEDA: «Называть KERRY KING супергруппой неправильно»



MARK OSEGUEDA в новом эпизоде о создании дебютного альбома "From Hell I Rise" объяснил, почему термин «супергруппа» не подходит для KERRY KING:



«Я считаю, что этот термин слишком часто используется, но я не уверен, что применительно для этой группы он правомерен. Я полагаю, Kerry знал, чего он хочет от своего альбома, и он знал, как он должен был звучать, и он, по сути, отобрал людей, которые, по его мнению, могут это сделать. Конечно, у нас у всех есть послужной список и опыт работы в других группах, но это только потому, что мы хороши в своём деле и относимся к нему серьёзно. А ещё мы все очень хорошо ладим, так что это тоже помогает. А когда ты живёшь в автобусе неделями или месяцами напролёт, ты хочешь быть окружен людьми, с которыми приятно общаться, но также хочется, чтобы они были хороши в своём деле. И между всеми нами определённо есть взаимное уважение к тому, что мы делаем. мы прекрасно ладим друг с другом. Так что я не считаю, что понятие "супергруппа" здесь применимо. Я полагаю, что это группа, которая просто добивается своего».







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