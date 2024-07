сегодня



Видео с выступления KERRY KING



Видео с выступления KERRY KING, которое состоялось 24 июля в Orlando Amphitheater, Orlando, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Where I Reign

02. Trophies Of The Tyrant

03. Residue

04. Toxic

05. Idle Hands

06. Shrapnel

07. Raining Blood (SLAYER song)

08. Black Magic (SLAYER song)

09. From Hell I Rise







