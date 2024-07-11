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PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»



Phil Demmel в недавней беседе так ответил на вопрос, является ли Kerry "тем самым злобным дядькой, сидящим на троне на горе, или же он вполне добродушный мужик":



«Нет, я вовсе не считаю Kerry злодеем. Я считаю его неправильно понятым. Я к тому, что у каждого есть свои особенности. Он не идеальный человек, но я полагаю, что его неправильно понимают. Я считаю, что он заботится о своей группе. Он присматривает за нами. Типа: "А это хорошо?" Он открыт для любых идей. У него есть видение, он знает свои песни и знает, как он хочет, чтобы его продукт был представлен, но он ни в коем случае не является сверхконтролирующим субъектом».







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