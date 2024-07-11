|
|
|
все новости группы
|
США
11 июл 2024 :
|
PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
8 июл 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
4 июл 2024 :
|
KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»
26 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это ложь!»
21 июн 2024 :
|
Видео полного выступления KERRY KING
20 июн 2024 :
|
KERRY KING о первом альбоме
17 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
11 июн 2024 :
|
Видео с выступления KERRY KING
10 июн 2024 :
|
KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»
6 июн 2024 :
|
KERRY KING отметил 60-летие на сцене
5 июн 2024 :
|
KERRY KING: «Религия — это фарс!»
2 июн 2024 :
|
KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»
29 май 2024 :
|
KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах
28 май 2024 :
|
KERRY KING: «Люблю я огняшку!»
27 май 2024 :
|
KERRY KING: «Херни я не несу!»
23 май 2024 :
|
KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»
22 май 2024 :
|
KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»
21 май 2024 :
|
PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»
19 май 2024 :
|
KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA
17 май 2024 :
|
Новое видео KERRY KING
15 май 2024 :
|
KERRY KING: «Схуднул малёха!»
14 май 2024 :
|
KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»
13 май 2024 :
|
KERRY KING готов к работе над новым материалом
10 май 2024 :
|
SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»
9 май 2024 :
|
KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»
8 май 2024 :
|
Первый концерт KERRY KING
|
|
|
сегодня
PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»
Phil Demmel в недавней беседе так ответил на вопрос, является ли Kerry "тем самым злобным дядькой, сидящим на троне на горе, или же он вполне добродушный мужик":
«Нет, я вовсе не считаю Kerry злодеем. Я считаю его неправильно понятым. Я к тому, что у каждого есть свои особенности. Он не идеальный человек, но я полагаю, что его неправильно понимают. Я считаю, что он заботится о своей группе. Он присматривает за нами. Типа: "А это хорошо?" Он открыт для любых идей. У него есть видение, он знает свои песни и знает, как он хочет, чтобы его продукт был представлен, но он ни в коем случае не является сверхконтролирующим субъектом».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).