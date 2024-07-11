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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 28
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
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Kerry King

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11 июл 2024 : 		 PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»

8 июл 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

4 июл 2024 : 		 KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока ничего не сделал»

26 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это ложь!»

21 июн 2024 : 		 Видео полного выступления KERRY KING

20 июн 2024 : 		 KERRY KING о первом альбоме

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

11 июн 2024 : 		 Видео с выступления KERRY KING

10 июн 2024 : 		 KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится»

6 июн 2024 : 		 KERRY KING отметил 60-летие на сцене

5 июн 2024 : 		 KERRY KING: «Религия — это фарс!»

2 июн 2024 : 		 KERRY KING: «С Gary мы по-прежнему близки»

29 май 2024 : 		 KERRY KING хочет исполнять каверы MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN и METALLICA на своих концертах

28 май 2024 : 		 KERRY KING: «Люблю я огняшку!»

27 май 2024 : 		 KERRY KING: «Херни я не несу!»

23 май 2024 : 		 KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола»

22 май 2024 : 		 KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул»

21 май 2024 : 		 PHIL DEMMEL заверил, что KERRY KING «не му*ак, а хороший парень»

19 май 2024 : 		 KERRY KING о том, почему он не стал работать с вокалистом PANTERA

17 май 2024 : 		 Новое видео KERRY KING

15 май 2024 : 		 KERRY KING: «Схуднул малёха!»

14 май 2024 : 		 KERRY KING: «Сейчас я могу двигаться вперёд и показать всем, на что мы способны»

13 май 2024 : 		 KERRY KING готов к работе над новым материалом

10 май 2024 : 		 SCOTT IAN: «Зря я поверил KERRY KING насчет SLAYER»

9 май 2024 : 		 KERRY KING: «Если 95 процентов фанатов SLAYER будут довольны тем, что я делаю, значит, день прожит не зря»

8 май 2024 : 		 Первый концерт KERRY KING
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PHIL DEMMEL: «KERRY KING просто неправильно понят!»



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Phil Demmel в недавней беседе так ответил на вопрос, является ли Kerry "тем самым злобным дядькой, сидящим на троне на горе, или же он вполне добродушный мужик":

«Нет, я вовсе не считаю Kerry злодеем. Я считаю его неправильно понятым. Я к тому, что у каждого есть свои особенности. Он не идеальный человек, но я полагаю, что его неправильно понимают. Я считаю, что он заботится о своей группе. Он присматривает за нами. Типа: "А это хорошо?" Он открыт для любых идей. У него есть видение, он знает свои песни и знает, как он хочет, чтобы его продукт был представлен, но он ни в коем случае не является сверхконтролирующим субъектом».




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11 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
PHIL DEMMEL: «KERRY KING не лысый, у него волосы растут внизу»
Like!1
11 июл 2024
Орион
Фил Деммел - адвокат Керри Кинга.

просмотров: 232

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