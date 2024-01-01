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Kerry King

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KERRY KING о выступлениях сольно



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KERRY KING в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, в чем разница между его сольной группой и выступлением со SLAYER:

«Разница определённо есть. Это похоже на ранние дни SLAYER, только у меня за плечами целая карьера. Волнение такое же, как и в SLAYER — мы все очень рады играть вместе; я и Mark тусуемся каждый выходной. Так что это привыкание к своим новым друзьям. С музыкой всё как обычно. Это очень увлекательно. Публика была отличная. Реакция была отличной. Так что мы просто в восторге».

Упомянув о том, что его сольные концерты проводятся с участием других групп, чего SLAYER не делали в последние десятилетия, он продолжил:

«В двух словах — у нас есть понимание того, что мы не главная группа, потому что SLAYER всегда были главными. Я был в такой группе на протяжении последних 25 лет, когда мы стали выступать в качестве хедлайнеров. Но я никогда об этом особо не думал. Так что — повторюсь — всё как обычно, но я не жду, что всё будет, так сказать, в шоколаде. Если всё не совсем так, как надо, я говорю, что это неважно. Мы здесь, чтобы играть. А потом, как только мы это сделаем, мы выпьем и свалим.

Возвращение в тур впервые за пять лет было не особо похоже на езду на велосипеде, это точно. У меня никогда не было столько времени на отдых, но первые туры с моей новой группой — в Великобритании и Европе, а затем в Америке с Lamb of God и Mastodon — прошли просто на ура. В следующем туре мы будем хедлайнерами, поэтому мы играем более длинный сет, чем с Lamb of God и Mastodon. Нам предстоит немного поучиться, поэтому мы начнём репетировать в первую неделю ноября. Возможно, мы включим в сет дополнительную песню Slayer и выучим пару каверов».




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